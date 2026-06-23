loader
Foto

Spectacolul rezistenței, ambiției și performanței! Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton pentru seniori, tineret şi juniori, în direct la TVR Sport

publicat: Marţi, 23 Iunie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton 2026 a luat startul la Bascov, Piteşti, România! Timp de 6 zile, între 21 şi 28 iunie, aproape 500 de sportivi din 30 de țări se întrec pentru titlurile europene. Cele mai spectaculoase probe de kaiac şi canoe ale evenimentului se văd în direct la TVR Sport începând de joi, 25 iunie, ora 9.00.

 

Este săptămâna Campionatelor Europene de Kaiac Canoe Maraton, iar ediția din 2026 a evenimentului reuneşte 475 de sportivi la suberba bază nautică Bascov, Pitești (România), care a găzduit Campionatele Mondiale în 2021. Vâslaşi din Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Marea Britanie, Ungaria, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia şi Ucraina se aliniază la start şi dau tot ce e mai bun pentru a câştiga medaliile europene. Cu cei mai mulţi medaliaţi şi cu cel mai numeros lot, Ungaria este una dintre favoritele competiţiei.

(w882) Campionat

La ediția actuală a Campionatului European de Kaiac Canoe Maraton de la Bascov-Pitești (21-28 iunie 2026), Federația Română de Kaiac-Canoe a înscris un lot format din 42 sportivi (14 fete şi 28 de băieţi). Aceștia concurează împotriva a peste 470 de sportivi sosiți din țări europene. Delegația României acoperă mai multe categorii, incluzând Seniori, Tineret și (U23) Juniori, cu toţii dornici să profite de avantajul terenului propriu pe lacul Bascov-Budeasa.

Dintre sportivii care reprezintă România şi pe care merită să-i urmărim în competiție amintim: la Secţiunea Feminin (Kaiac/Canoe), printre sportivele de elită selecționate se numără reprezentantele de la CSM Constanța, intens pregătite de antrenorii Gabriel Aftenie și Alina Chirilă special pentru probele de anduranță de la acest European. Iar la Secțiunea Masculin & Tineret, lotul include sportivi de top de la cluburi puternice cu tradiție în maraton, precum CSM Pitești (care concurează, practic, acasă), CSS Galați și CSS Nr. 1 Timișoara, aceștia fiind selectați în probele de K1 (kaiac simplu), C1 (canoe simplu) și în echipajele de dublu (K2/C2) pentru categoriile Juniori, U23 și Seniori.

Ce este special la competiţiile din Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton?

„Paddle Europe” (Asociația Europeană de Canoe - ECA) este organismul oficial care guvernează sporturile cu vâsle din Europa și organizează acest eveniment continental de elită.

În competiția care se află în plină desfăşurare în România, între 21 şi 28 iunie 2026, spre deosebire de probele clasice de viteză (sprint pe distanțe scurte, precum 200m, 500m sau 1000m), probele de maraton se desfășoară pe distanțe mult mai lungi (adesea între 10 și 30 de kilometri, în funcție de categorie), unde sportivii trebuie să facă inclusiv „portaje”, adică să iasă din apă, să alerge pe mal cu barca în mână pe o anumită distanță, apoi să reintre în apă.

(w882) Campionat

Evenimentul de la Piteşti adună la un loc elita europeană, fiind împărțit pe mai multe categorii de vârstă: Seniori, Tineret (U23), Juniori. Vă invităm să urmăriţi evoluţiile sportivilor români, dar mai ales spectacolul sportiv de pe lacul Bascov-Budeasa în direct la TVR Sport. Consultaţi programul transmisiunilor pe tvr.ro.

foto: Federaţia Română de Kaiac Canoe

 

 

 

Tag-uri: Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton, canoe, in direct, juniori, kaiac, medalii, seniori, spectacol sportiv, Tineret, titluri europene, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

23 Iunie, 14:43

Geniul de 18 ani care studiază matematică avansată și pe care au pus ochii marile cluburi de fotbal ale Europei

23 Iunie, 12:20

Cum poate să evite Spania întâlnirea cu Argentina în prima fază eliminatorie a Campionatului Mondial

23 Iunie, 10:32

Doar 3 minute la fiecare 30 de minute: rutina care reduce tensiunea, îmbunătățește concentrarea și combate efectele statului pe scaun

23 Iunie, 09:44

Cine este suporterul congolez care stă nemișcat cu mâna ridicată în timpul meciurilor și care este semnificația gestului

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Jurnalista TVR Alina Amza se alătură juriului „International Emmy Awards 2026”

  PROMO     TVR1 

Jurnalista TVR Alina Amza se alătură juriului „International Emmy Awards 2026”

Alina Amza, producător TVR 1, a a fost selectată pentru a face parte din juriul semifinalelor "International Emmy Awards 2026”, la categoria ...

Spectacolul rezistenței, ambiției și performanței! Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton pentru seniori, tineret şi juniori, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Spectacolul rezistenței, ambiției și performanței! Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton pentru seniori, tineret şi juniori, în direct la TVR Sport

Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton 2026 a luat startul la Bascov, Piteşti, România! Timp de 6 zile, între 21 şi 28 iunie, aproape 500 de ...

Guvernul Veștea, respins de Parlament. Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare

  TVRINFO     TVRINFO 

Guvernul Veștea, respins de Parlament. Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare

Tentativa de formare a unui nou Executiv s-a soldat cu un insucces în cadrul legislativului național, după ce echipa guvernamentală propusă de ...

„Valori care rezistă timpului” - 115 ani de relații diplomatice între România și Confederația Elvețiană. Final de sezon „Ora Regelui”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Valori care rezistă timpului” - 115 ani de relații diplomatice între România și Confederația Elvețiană. Final de sezon „Ora Regelui”, la TVR 1

„Ora Regelui” ne mai invită în Camera Știrilor și în Studioul de înregistrări al Teatrului Național Radiofonic, la 100 de ani ai Radiodifuziunii ...

Adevărul ascuns timp de jumătate de secol: „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”, joi seară la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Adevărul ascuns timp de jumătate de secol: „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”, joi seară la TVR 1

Un documentar francez despre un moment cumplit din istorie: masacrul a 4.400 de ofițeri polonezi şi civili de către NKVD la Katyn, în 1940... ...

David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

Turneul internațional Sette Colli, considerat un veritabil „mini Campionat Mondial” al natației, aduce la start unii dintre cei mai valoroși ...

TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

  TVRINFO     TVRINFO 

TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

În spatele fiecărei ediții speciale, al fiecărei transmisiuni sau știri se află o echipă care lucrează sub presiunea evenimentelor și a ...

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

  TVRINFO     TVRINFO 

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

Procedura parlamentară pentru învestirea noului Cabinet a intrat în linie dreaptă, după ce conducerea legislativului a aprobat calendarul acestei ...

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

  FILM     TVR1 

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

Documentarul realizat de Cornel Mihalache, dedicat unuia dintre cele mai controversate fenomene sociale și politice din România postdecembristă, ...

Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

Municipiul Onești a devenit în 21 iunie centrul recunoștinței și al solidarității internaționale prin sport, găzduind Cupa Invictus la Rowing ...

Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

Duminică, 21 iunie, de la ora 8.30, la TVR Cultural, emisiunea „Convorbiri spirituale” vă invită să urmăriți un reportaj realizat la colocviul ...

Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

Duminică, 21 iunie, de la ora 17.00, la TVR Cultural, emisiunea „Omul și timpul”, moderată de Rafael Udriște, propune o incursiune în universul ...

„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

Dan Cristian Radu, medic primar în domeniul obstetricii şi ginecologiei, este invitatul realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a ...

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

  TVRINFO     TVRINFO 

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

Selecționerul ”interesului național” caută echipă. Dar și suporteri. Suveraniștii primesc cartonașul roșu, se fac transferuri de ultimul moment, ...

„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

  PROMO     TVR1 

„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

Tot acum, despre cel mai recent album Rolling Stones, dar şi despre ce rock mai cântă trupele tinere. Cristi I. Popescu, ne aşteaptă la TVR 1 ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate