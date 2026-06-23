Spectacolul rezistenței, ambiției și performanței! Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton pentru seniori, tineret şi juniori, în direct la TVR Sport

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Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton 2026 a luat startul la Bascov, Piteşti, România! Timp de 6 zile, între 21 şi 28 iunie, aproape 500 de sportivi din 30 de țări se întrec pentru titlurile europene. Cele mai spectaculoase probe de kaiac şi canoe ale evenimentului se văd în direct la TVR Sport începând de joi, 25 iunie, ora 9.00.

Este săptămâna Campionatelor Europene de Kaiac Canoe Maraton, iar ediția din 2026 a evenimentului reuneşte 475 de sportivi la suberba bază nautică Bascov, Pitești (România), care a găzduit Campionatele Mondiale în 2021. Vâslaşi din Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Marea Britanie, Ungaria, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia şi Ucraina se aliniază la start şi dau tot ce e mai bun pentru a câştiga medaliile europene. Cu cei mai mulţi medaliaţi şi cu cel mai numeros lot, Ungaria este una dintre favoritele competiţiei.

La ediția actuală a Campionatului European de Kaiac Canoe Maraton de la Bascov-Pitești (21-28 iunie 2026), Federația Română de Kaiac-Canoe a înscris un lot format din 42 sportivi (14 fete şi 28 de băieţi). Aceștia concurează împotriva a peste 470 de sportivi sosiți din țări europene. Delegația României acoperă mai multe categorii, incluzând Seniori, Tineret și (U23) Juniori, cu toţii dornici să profite de avantajul terenului propriu pe lacul Bascov-Budeasa.

Dintre sportivii care reprezintă România şi pe care merită să-i urmărim în competiție amintim: la Secţiunea Feminin (Kaiac/Canoe), printre sportivele de elită selecționate se numără reprezentantele de la CSM Constanța, intens pregătite de antrenorii Gabriel Aftenie și Alina Chirilă special pentru probele de anduranță de la acest European. Iar la Secțiunea Masculin & Tineret, lotul include sportivi de top de la cluburi puternice cu tradiție în maraton, precum CSM Pitești (care concurează, practic, acasă), CSS Galați și CSS Nr. 1 Timișoara, aceștia fiind selectați în probele de K1 (kaiac simplu), C1 (canoe simplu) și în echipajele de dublu (K2/C2) pentru categoriile Juniori, U23 și Seniori.

Ce este special la competiţiile din Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton?

„Paddle Europe” (Asociația Europeană de Canoe - ECA) este organismul oficial care guvernează sporturile cu vâsle din Europa și organizează acest eveniment continental de elită.

În competiția care se află în plină desfăşurare în România, între 21 şi 28 iunie 2026, spre deosebire de probele clasice de viteză (sprint pe distanțe scurte, precum 200m, 500m sau 1000m), probele de maraton se desfășoară pe distanțe mult mai lungi (adesea între 10 și 30 de kilometri, în funcție de categorie), unde sportivii trebuie să facă inclusiv „portaje”, adică să iasă din apă, să alerge pe mal cu barca în mână pe o anumită distanță, apoi să reintre în apă.

Evenimentul de la Piteşti adună la un loc elita europeană, fiind împărțit pe mai multe categorii de vârstă: Seniori, Tineret (U23), Juniori. Vă invităm să urmăriţi evoluţiile sportivilor români, dar mai ales spectacolul sportiv de pe lacul Bascov-Budeasa în direct la TVR Sport. Consultaţi programul transmisiunilor pe tvr.ro.

foto: Federaţia Română de Kaiac Canoe