CM 2026: Belgia și Anglia, calificate în optimile de finală

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Fazele superioare ale Cupei Mondiale de fotbal continuă să ofere meciuri de o intensitate dramatică deosebită, aducând în prim-plan calificări obținute în ultimele momente ale jocului.

Reprezentativa Belgiei a reușit să acceadă în optimile de finală ale competiției în urma unei reveniri considerate aproape imposibile în confruntarea disputată la Seattle împotriva selecționatei din Senegal. Echipa africană a controlat autoritar tabela de marcaj, conducând cu scorul de 2-0 până aproape de finalul timpului regulamentar. Momentul de cotitură s-a produs în minutul 86, când formația europeană a declanșat o ofensivă totală, reușind să restabilească egalitatea înainte de fluierul final. În perioada de prelungiri, echipa belgiană a dat lovitura decisivă și a obținut victoria printr-o lovitură de pedeapsă transformată în al cincilea minut de prelungire al celei de-a doua reprize suplimentare.

O dinamică la fel de tensionată s-a înregistrat și în partida găzduită de metropola Atlanta, pe Mercedes-Benz Stadium, unde selecționata Angliei a obținut calificarea în optimi în fața unei replici extrem de dârze a reprezentativei din Republica Democratică Congo. Deși pornea din postura de favorită certă a confruntării, naționala engleză s-a văzut condusă încă din minutul șapte, în urma unui gol marcat de Cipenga. Avantajul echipei africane s-a menținut timp de aproape șaptezeci de minute, punând sub semnul întrebării prezența britanicilor în faza următoare. Reacția de orgoliu a Angliei a fost concretizată târziu, restabilirea egalității survenind abia în minutul 75, pentru ca victoria să fie asigurată printr-o nouă reușită venită cu doar patru minute înainte de finalul timpului regulamentar.

Această partidă extrem de disputată a consemnat și o performanță individuală remarcabilă, care modifică ierarhiile statistice la nivel mondial. Atacantul Harry Kane, în vârstă de 32 de ani, a fost autorul ambelor goluri ale selecționatei engleze, evoluția sa fiind determinantă pentru evitarea unei eliminări premature. Prin prima sa reușită din acest meci, fotbalistul englez a atins borna de douăsprezece goluri, egalând performanța istorică a legendarului brazilian Pele în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria turneelor finale. Ulterior, prin cel de-al doilea gol înscris, atacantul a urcat și mai mult în această ierarhie glorioasă, ajungând la un total de treisprezece reușite și egalând recordul deținut de fostul internațional francez Just Fontaine.

Această ediție a turneului final desfășurat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada promite noi reconfigurări la vârful clasamentului marcatorilor, unde primele poziții sunt ocupate în prezent de argentinianul Lionel Messi și de francezul Kylian Mbappe. În urma acestui succes obținut cu mari eforturi pe pământ american, selecționata Angliei se pregătește pentru o confruntare de maximă importanță în faza optimilor de finală, unde va întâlni reprezentativa Mexicului. Acest duel extrem de atractiv va fi găzduit de legendarul Estadio Azteca, partida urmând să fie ultima programată pe această arenă istorică în cadrul actualului turneu mondial.