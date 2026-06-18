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CM 2026: Recital ofensiv între Anglia și Croația și o nouă surpriză majoră furnizată de Congo

publicat: Joi, 18 Iunie 2026

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Cupa Mondială de fotbal își continuă parcursul spectaculos pe pământ american, prima etapă a fazei grupelor oferind confruntări de o intensitate remarcabilă și rezultate care dau peste cap calculele specialiștilor.

 

Cel mai captivant duel de până acum s-a desfășurat la Dallas, unde selecționata Angliei a învins reprezentativa Croației cu scorul de 4-2, într-o reeditare tensionată a semifinalei din urmă cu opt ani. Disputa a oferit o primă repriză de un dramatism deosebit, în care echipa condusă de Thomas Tuchel a preluat conducerea de două ori, fiind egalată de fiecare dată de un adversar combativ.

Scenariul meciului s-a activat rapid în primul sfert de oră, când atacantul Harry Kane a transformat o lovitură de la unsprezece metri, dictată în urma unui fault comis în suprafața de pedeapsă de veteranul Luka Modric. Deși prima execuție a fost repetată din cauza poziționării incorecte a portarului croat, atacantul nu a iertat la a doua încercare. Croația a replicat constructiv și a restabilit egalitatea prin execuția de excepție a lui Martin Baturina. Balanța a înclinat din nou în favoarea britanicilor înainte de pauză, când același Kane a înscris spectaculos cu capul, însă selecționata condusă de Zlatko Dalic a egalat din nou la ultima fază a reprizei, prin Petar Musa. Partea secundă a aparținut englezilor, care au trecut definitiv la conducere datorită unui contraatac finalizat de Jude Bellingham. Victoria a fost securizată pe final de Marcus Rashford, după ce portarul croat limitase proporțiile scorului prin intervenții de excepție. În runda următoare, Anglia va înfrunta Ghana la Boston, în timp ce Croația va întâlni Panama la Toronto.

În paralel, competiția a consemnat o surpriză de proporții pe arena din Houston, unde reprezentativa Portugaliei a obținut doar o remiză, scor 1-1, în fața selecționatei din Congo. Confruntarea a intrat în istoria turneului final datorită prezenței lui Cristiano Ronaldo ca titular, atacantul devenind, la vârsta de 41 de ani și 132 de zile, cel mai vârstnic fotbalist din istorie care începe o partidă din primul minut la Cupa Mondială.

Lusitanii au deschis rapid scorul în minutul șase prin lovitura de cap a lui Joao Neves, însă au redus considerabil turația motoarelor pe parcursul primei reprize. Lipsa de pragmatism a fost taxată de selecționata africană, revenită la turneul final după o absență de mai bine de o jumătate de secol. Chiar înainte de intrarea la vestiare, Wissa a restabilit egalitatea printr-o finalizare cu capul. În repriza secundă, în ciuda presiunii constante exercitate de Portugalia și a ocaziilor ratate de Ronaldo, tabela a rămas neschimbată, africanii fiind chiar aproape de lovitura decisivă prin lovirea barei transversale. Acest rezultat oferă echipei din Congo primul punct din istorie la un turneu mondial, urmând ca în meciul următor să întâlnească Columbia, în timp ce Portugalia va juca împotriva Uzbekistanului.

Tabloul primei runde din faza grupelor a fost completat de victoria Columbiei în fața Uzbekistanului, scor 3-1, pe legendarul stadion Azteca, și de succesul dramatic obținut de Ghana în fața statului Panama, scor 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a înfruntării.

VEZI AICI PROGRAMUL COMPLET AL MECIURILOR DE LA CUPA MONDIALĂ 2026

Tag-uri: Anglia - Croația 4-2, CM fotbal 2026, Columbia - Uzbekistan 3-1, Cupa Mondială 2026, Ghana - Panama 1-0, Portugalia - Congo 1-1

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#tvrsport

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18 Iunie, 08:23

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