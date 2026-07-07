Echipele gazdă părăsesc Cupa Mondială în faza optimilor, în timp ce Spania elimină Portugalia după un final dramatic

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Faza optimilor de finală ale Cupei Mondiale de fotbal a adus clarificări majore în rândul pretendentelor la titlu, consfințind totodată eliminarea ultimei reprezentante a țărilor organizatoare.

Pe stadionul din Seattle, selecționata Belgiei s-a impus în mod categoric în fața reprezentativei Statelor Unite ale Americii, obținând o calificare fără emoții în sferturile de finală. Prin acest eșec usturător al americanilor, turneul final își pierde și ultima echipă gazdă, după ce Canada și Mexic părăsiseră deja competiția în etapele anterioare.

Confruntarea de la Seattle s-a desfășurat într-o atmosferă de o tensiune aparte, alimentată de controversele din jurul echipei americane. Decizia forului internațional de a anula un cartonaș roșu primit anterior de atacantul Balogun, în urma unei intervenții la nivel politic înalt, a atras antipatia microbiștilor din întreaga lume. Pe teren, selecționata condusă de Rudi Garcia a demonstrat o superioritate netă încă din primele minute, chiar și în absența unor piese de bază precum De Bruyne și Doku. Scorul a fost deschis rapid de Charles De Ketelaere, iar deși echipa Statelor Unite a reușit restabilirea temporară a egalității prin Tillman, același De Ketelaere a readus Belgia în avantaj înainte de pauză. Actul secund a fost controlat în totalitate de formația europeană, care a penalizat erorile din defensiva adversă prin reușitele semnate de Hans Vanaken și veteranul Romelu Lukaku, stabilind scorul final de 4-1.

În următoarea etapă a competiției, Belgia va înfrunta selecționata Spaniei, campioana europeană în exercițiu, care a obținut biletul pentru sferturile de finală în urma unui duel extrem de disputat împotriva Portugaliei. Partida găzduită de metropola Dallas s-a jucat într-un ritm extrem de alert, oferind faze de poartă spectaculoase la ambele porți. Spania a controlat posesia în prima parte a jocului, ratând ocazii importante prin Yamal și Baena, în timp ce Portugalia s-a dovedit extrem de periculoasă pe contraatac, lovind chiar și bara transversală prin Nuno Mendes înainte de pauză.

Echilibrul s-a menținut pe parcursul reprizei secunde, aspectul jocului fiind influențat și de ieșirea de pe teren a fundașului Nuno Mendes din cauza unei accidentări. Când totul indica faptul că meciul va fi împins în reprizele de prelungiri, Spania a dat lovitura decisivă în primul minut de prelungire al timpului regulamentar. În urma unei faze dictate rapid la o lovitură liberă, rezerva Mikel Merino a fost trimisă în situație de unu la unu cu portarul advers și a marcat unicul gol al întâlnirii. Această reușită târzie a pus capăt parcursului lusitanilor și a consfințit o performanță defensivă remarcabilă pentru echipa lui De la Fuente, care își menține poarta intactă în acest turneu. De asemenea, confruntarea de la Dallas reprezintă, cel mai probabil, ultimul meci din carieră la o Cupă Mondială pentru veteranul Cristiano Ramos, în vârstă de 41 de ani.

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