CM 2026: Elveția se impune la penalty-uri, în timp ce Argentina reușește o revenire istorică

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Faza optimilor de finală ale Cupei Mondiale de fotbal s-a încheiat cu meciuri de o intensitate dramatică deosebită pe arenele din America de Nord, stabilind ultimele echipe care vor continua lupta pentru mult râvnitul trofeu.

Selecționata Elveției a obținut accesul în sferturile de finală în urma unei confruntări extrem de echilibrate împotriva Columbiei, disputată la Vancouver. Meciul a reprezentat ultima partidă găzduită de Canada în cadrul acestui turneu final, o partidă în care formația sud-americană pornea cu prima șansă, parțial și din cauza absențelor importante din tabăra europeană, unde Aebischer și Manzambi au fost indisponibili din cauza unor accidentări.

Prima repriză s-a desfășurat sub semnul unui echilibru teritorial, Columbia având o posesie ușor superioară, însă marile ocazii de poartă au fost împărțite în mod egal, ambii portari având intervenții decisive. În actul secund, elvețienii au arătat mai multă determinare în faza ofensivă, solicitând inclusiv o lovitură de pedeapsă la o fază controversată în careu, însă centralul partidei a lăsat jocul să continue. Defensivele ambelor echipe au rămas exacte, refuzând să își asume riscuri majore pe finalul timpului regulamentar, astfel că meciul s-a încheiat cu o remiză albă, devenind prima confruntare din optimi care a necesitat reprize suplimentare. Columbia a trecut pe lângă golul victoriei în prelungiri, când Lucumi a nimerit bara transversală, iar ulterior portarul Kobel a salvat din nou echipa din Țara Cantoanelor. Soarta calificării s-a decis în cele din urmă la loviturile de departajare, unde erorile de la punctul cu var ale columbienilor și execuția precisă a lui Ruben Vargas au adus victoria Elveției.

În faza sferturilor de finală, reprezentativa elvețiană va primi replica Argentinei, singura selecționată din America de Sud care a rămas în competiție după un parcurs de-a dreptul miraculos. Campioana mondială en-titre a fost protagonista unui meci de o dramatism rar întâlnit pe stadionul din Atlanta, reușind să întoarcă soarta unei calificări ce părea compromisă în fața reprezentativei Egiptului. Echipa africană a evoluat fără complexe și a reușit să surprindă pe toată lumea, conducând cu scorul de 2-0 până aproape de minutul optzeci al întâlnirii, după golurile înscrise de Yasser Ibrahim și Ziko, profitând și de o zi mai puțin inspirată a căpitanului argentinian Lionel Messi, care ratase anterior o lovitură de la unsprezece metri.

Deși situația devenise critică, selecționata pregătită de Scaloni a riscat totul pe cartea atacului în ultima parte a jocului. Trecerea la un sistem ultra-ofensiv a dat roade în cele din urmă, Romero reducând din diferență cu o lovitură de cap plasată în urma unei centrări venite de la Messi. Golul a turnat plumb în picioarele fotbaliștilor egipteni, care s-au retras total în propria treime, permițându-i lui Lionel Messi să restabilească egalitatea cu un șut puternic ce a lovit bara transversală înainte de a intra în plasă. Lovitura de grație a fost aplicată pe contraatac, când Enzo Fernandez a reluat spectaculos cu capul în plasa porții adverse, stabilind scorul final de 3-2 și asigurând continuarea aventurii mondiale pentru naționala sud-americană.