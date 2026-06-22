Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

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Municipiul Onești a devenit în 21 iunie centrul recunoștinței și al solidarității internaționale prin sport, găzduind Cupa Invictus la Rowing „Perfect 10”.

Dincolo de caracterul strict competitiv, acest eveniment reprezintă o veritabilă demonstrație de fair-play și o dovadă vie a capacității umane de a depăși cele mai grele încercări ale vieții. Competiția a reunit la linia de start un spectru divers de participanți, de la veterani din mai multe țări și militari răniți în teatrele de operații, până la campioni consacrați, foști sportivi de performanță și simpli amatori uniți de aceeași pasiune.

Manifestarea din acest weekend nu s-a limitat la obținerea unor performanțe fizice, ci a avut ca scop central promovarea recuperării prin sport, consolidarea spiritului de echipă și stimularea dorinței de autodepășire. Un aspect simbolic major îl reprezintă includerea acestei Cupe în programul oficial „Anul Nadia Comăneci 2026”, un proiect de celebrare națională și internațională în care Televiziunea Română deține calitatea de partener media. Alegerea orașului Onești ca gazdă subliniază legătura strânsă dintre spiritul de campion olimpic și reziliența de care dau dovadă militarii răniți.

Disciplina aleasă pentru această ediție, canotajul în sală pe ergometru, nu este doar un instrument de bază în antrenamentul riguros al canotorilor profesioniști. Această activitate sportivă s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente metode utilizate în procesul complex de recuperare medicală a veteranilor de război. Deoarece solicită aproape toate grupele musculare, utilizarea ergometrului contribuie în mod direct la redobândirea mobilității articulare și la refacerea forței fizice pierdute în urma traumatismelor suferite pe front. Din anul 2017, moment care marchează debutul participării oficiale a României la Jocurile Invictus, această ramură sportivă a rămas o constantă în pregătirea militarilor din cadrul echipei naționale.

Dimensiunea internațională a competiției a fost asigurată de prezența unor delegații din Anglia, Ucraina, Belgia și Danemarca. Reprezentanții acestor state au participat alături de militarii români la un program extins, care a inclus atât activități sportive intense, cât și vizite culturale în regiune, contribuind astfel la consolidarea legăturilor de camaraderie și sprijin reciproc. Declarațiile organizatorilor și ale oficialilor locali reflectă impactul profund al acestor întâlniri, subliniind că poveștile de viață ale competitorilor transformă evenimentul într-o lecție magistrală despre ce înseamnă adaptarea la o nouă realitate după confruntarea cu rigorile războiului.

Mișcarea Invictus evidențiază faptul că sportul adaptat oferă militarilor răniți nu doar o modalitate de recuperare fizică, ci și un puternic suport psihologic și social. Integrarea lor în comunități sportive reduce riscul izolării și accelerează reinserția socială. La Onești, succesul acestei ediții nu a fost cuantificat prin numărul de medalii distribuite la finalul probelor, ci prin curajul colectiv și individual de a transforma suferința într-un nou început, demonstrând că adevărata victorie aparține celor care refuză să renunțe.

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