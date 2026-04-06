Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

Gestionarea anxietății în sportul de înaltă performanță reprezintă o componentă esențială a pregătirii mentale, fiind strâns legată de modul în care sportivii își construiesc și își cultivă convingerile față de evenimentele competiționale.

 

Albert Ellis (1976) a oferit un model de gândire iraţională ce poate determina apariţia anxietăţii şi stresului la orice individ, în orice tip de activitate.

Conform specialiștilor americani precum Terry Orlick, Rainer Martens, Robert Nideffer, stările de anxietate distructivă apar adesea din cauza unor tipare de gândire irațională, precum nevoia absolută de aprobare socială sau cerința nerealistă de a fi competent în permanență. Aceste atitudini transformă competiția într-o amenințare la adresa identității personale, miza fiind percepută eronat ca depinzând exclusiv de rezultatul final.

Cercetările efectuate în psihologia sportivă evidențiază faptul că sportivii de elită se disting de cei de nivel mediu printr-o percepție de sine mai apropiată de ideal și printr-o capacitate superioară de mobilizare prin dialog interior pozitiv. În timp ce competiția pune presiune pe imaginea de sine prin comparația constantă cu ceilalți, atleții performanți utilizează formule-cheie și repetiții mentale pentru a domina situațiile generatoare de stres, transformând semnalele fiziologice ale adrenalinei în indicatori de pregătire pentru luptă, nu în motive de panică.

Reducerea eficientă a anxietății competiționale presupune stabilirea unor obiective de performanță realiste, aflate sub controlul direct al sportivului, și menținerea unei perspective echilibrate asupra consecințelor succesului sau eșecului. Concentrarea pe execuțiile proprii și pe „îndeplinirea datoriei” tehnice, în detrimentul factorilor externi incontrolabili — precum arbitrajul sau reacția publicului — facilitează păstrarea echilibrului emoțional. De asemenea, evocarea succeselor recente servește drept mecanism de consolidare a încrederii în forțele proprii în momentele de răgaz dinaintea confruntării.

Un rol determinant în stabilitatea psihică a sportivului îl joacă atitudinea persoanelor din anturajul său, de la antrenori până la familie, a căror prețuire trebuie să rămână constantă indiferent de rezultatul de pe tabelă. Eșecul este astfel reinterpretat ca o experiență de învățare și o provocare la adresa tăriei de caracter, permițând transformarea pierderii într-un câștig informațional necesar progresului. În acest model de reziliență, drumul către excelență este văzut ca un proces ciclic, în care controlul asupra propriei evoluții este redobândit prin analiza obiectivă a priorităților și prin refuzul de a irosi energia în reproșuri inutile.

05 Aprilie, 22:28

Superliga: Rapid – ”U” Cluj 1-2, victorie mare pentru ardeleni în Giulești

05 Aprilie, 18:17

Mariano Navone a câştigat turneul Ţiriac Open (ATP)

05 Aprilie, 10:09

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit. A fost transferat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă

04 Aprilie, 21:28

Superliga: FC Argeș – Dinamo 1-1, primul punct din play-off pentru echipa lui Kopic

 

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

Forța naturii, lipsa de responsabilitate și spectacolul politic clădit pe suferința oamenilor. O tragedie, care, extrapolată, e povestea unei ...

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

Emisiunea „Omul și timpul” propune, duminică, ora 17:00, la TVR Cultural, un dialog despre putere, influență regională și felul în care deciziile ...

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

Duminică, 5 aprilie, TVR SPORT aduce de la Blaj una dintre cele mai importante zile ale sezonului voleibalistic intern: finalele Cupei României ...

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

O figură care a încins ecranele, a rupt box office-ul și a sfidat convențiile. Mel Gibson a fost iubit, urât, blamat și aplaudat cu aceeași ...

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

Rockul nu înseamnă doar răzvrătire și nonconformism, ci și memorie, renaștere culturală și continuitate. Despre toate acestea vorbeşte ...

Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

Gestionarea anxietății în sportul de înaltă performanță reprezintă o componentă esențială a pregătirii mentale, fiind strâns legată de modul în ...

Documentarul „Mafii şi bănci”, episodul final al seriei, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Documentarul „Mafii şi bănci”, episodul final al seriei, la TVR INFO

Documentarul în trei episoade „Mafii și bănci” (Mafias et banques, Franța, 2023), realizat sub regia și narațiunea lui Christophe Bouquet după un ...

Cea mai mare „Petrecere... cu cântec!”, de Florii, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cea mai mare „Petrecere... cu cântec!”, de Florii, la TVR 1

Iuliana Tudor ne invită să ne bucurăm de sărbătoarea Floriilor alături de nume mari ale folclorului românesc şi de reprezentanţi ai tinerei ...

2026, un an metal-rock aniversar cu Petre Magdin, Tectonic 40 și gala „We are the Underground 2”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

2026, un an metal-rock aniversar cu Petre Magdin, Tectonic 40 și gala „We are the Underground 2”

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 23:00, la TVR Cultural

Două noi episoade „Memorialul durerii” - despre elitele încarcerate la Aiud și Jilava, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Două noi episoade „Memorialul durerii” - despre elitele încarcerate la Aiud și Jilava, la TVR Cultural

Pe 4 și 11 aprilie, de la ora 18:30, la TVR Cultural, „Memorialul durerii” aduce pe ecrane două episoade în premieră din seria „Uniunea ...

Gigi Căciuleanu la Muzeul MINA – Spectacolul ONIRIUS se vede la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Gigi Căciuleanu la Muzeul MINA – Spectacolul ONIRIUS se vede la TVR Cultural

Telespectatorii TVR Cultural văd sâmbătă un spectacol imersiv de dans, lumină și proiecții, o parabolă despre despărţiri, căutări, regăsiri. Şi ...

Statul român: administrator slab sau partener stângaci pentru economie?

  RECOMANDARI     TVR1 

Statul român: administrator slab sau partener stângaci pentru economie?

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 12:30, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnul Adrian MITROI,  profesor de finanțe comportamentale, şi pe ...

Priorităţile în educaţia preuniversitară din România

  RECOMANDARI     TVRI 

Priorităţile în educaţia preuniversitară din România

„Arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele” este definiția pe care o ...

Floriile: Intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Floriile: Intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim

Sărbătoarea Floriilor ne amintește de Intrarea lui Iisus în Ierusalim, înainte de Pătimirile Sale. B ărbați, femei și copii cu ramuri verzi ...

Constantin Dinulescu, la 93 de ani de luciditate și memorie vie, invitat la „Rețeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Constantin Dinulescu, la 93 de ani de luciditate și memorie vie, invitat la „Rețeaua de idoli”

Irina Păcurariu aduce în prim-plan povestea unui destin remarcabil al teatrului și filmului românesc, luni, 6 aprilie, de la ora 20:05, la TVR 2.

