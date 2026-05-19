Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

PROMO TVR2

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne invită să cunoaştem tradiţionala ospitalitate grecească în ediţia de miercuri, 20 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

Un vechi proverb grecesc spune: „oaspeții sunt trimiși de Dumnezeu”. „Ospitalitatea grecească, cunoscută sub numele de Philoxenia (iubirea față de străini), este o tradiție străveche, profund înrădăcinată în cultura lor. La greci, oaspetele este tratat cu onoare, căldură și generozitate. Cum se întamplă asta? Foarte simplu: prin primirea caldă, prin mâncarea oferită din inimă, prin atmosfera prietenoasă pe care o veţi descoperi în tavernele grecești. Altfel spus, prin dorința sinceră de a face vizitatorii să se simtă ca acasă”, explică Marina Almăşan, care, alături de partenerul său de călătorii, Cătălin Soci, ne invită să petrecem seara de miercuri în ritmuri de... bouzouki. Ne pregătim, aşadar, pentru o plimbare pe malul Egeei, pe 20 mai, de la ora 20.05, pe TVR 2, la o nouă ediţie „Hai-Hui... cu Marina!”.

Salonicul va fi destinaţia celor doi hoinari, care nu se vor da în lături nici de la a colinda locurile încărcate de istorie ale străvechiului oraș - al doilea ca marime din Grecia, nici de a face o croazieră pe Marea Egee într-o corabie a piraţilor, nici de la a degusta bucate grecești tradiționale. Şi, ca de obicei, ne fac cunoştinţă cu români care trăiesc în Grecia, dar mai ales cu greci de toată isprava, care au legături puternice cu România.

Dar Salonic nu este doar un muzeu în aer liber, așa cum îl definesc clişeele ghidurilor turistice. „Diminețile sale miros a cafea tare și a bougatsa aburindă, savurată în grabă de localnici înainte ca orașul să prindă ritm. În piețele sale, vocile comercianților se împletesc cu aromele de mirodenii, pește proaspăt și măsline.

Viața cotidiană a Salonicului curge între tradiție și modernitate. Studenții, atrași de universitățile orașului, dau energie cafenelelor și barurilor, în timp ce bătrânii joacă table în umbra copacilor, discutând aprins despre politică și fotbal. Seara, faleza Egeei devine scenă pentru plimbări lungi, sub cerul pictat în nuanțe de roz și portocaliu. Şi chiar şi o salată, mestecată în grabă pe o bancă a falezei, poate dobândi nuanţe romantice, dacă în preajma ta se adună oameni buni la suflet şi încărcați de iubire…”, este impresia „la cald” a Marinei, „călătoarea” de profesie a Televiziunii Române.

Ediţia a fost realizată în colaborare cu Consulatul General al României la Salonic, doamna consul general Corina Creţu implicându-se major în hoinăreala echipei „Hai-Hui... cu Marina!”. Ne vedem, așadar, pe 20 mai, la ora 20.05, la TVR 2, unde Marina și Cătălin abia aşteaptă să ne spună „Kalispera!”.

***

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).