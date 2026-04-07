Mircea Lucescu a încetat din viață

publicat: Marţi, 07 Aprilie 2026

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai emblematici și titrați tehnicieni din istoria sportului rege, a încetat din viață marți seară, la Spitalul Universitar de Urgență București.

 

Decesul a fost declarat oficial la ora 20:30, punând capăt unei lupte intense pentru supraviețuire. Fostul selecționer, în vârstă de 80 de ani, fusese internat de urgență în urma unui infarct miocardic acut și a unor complicații severe, care au inclus atacuri cerebrale și blocaje ale arterelor pulmonare, în ciuda eforturilor unei echipe medicale de a-i salva viața prin tehnici avansate de asistare cardiacă.

Cariera lui Mircea Lucescu rămâne o moștenire colosală pentru sportul mondial. Din postura de jucător și căpitan al echipei naționale la Cupa Mondială din 1970, până la rolul de tactician genial pe banca tehnică, „Il Luce” a transformat fotbalul românesc. A fost primul antrenor care a calificat România la un Campionat European, în 1984, și a obținut succese internaționale răsunătoare, culminând cu câștigarea Cupei UEFA alături de Șahtior Donețk și numeroase titluri de campion în România, Turcia și Ucraina. Revenirea sa la cârma primei reprezentative în vara anului 2024 a fost marcată de o serie impresionantă de victorii în Liga Națiunilor, cariera sa de aproape jumătate de secol încheindu-se oficial cu doar câteva zile înaintea tragicului eveniment.

Federația Română de Fotbal a reacționat imediat, descriind dispariția sa ca pe o „zi neagră” și anunțând momente de reculegere la toate nivelurile competiționale naționale. În semn de respect pentru memoria celui care a fost un mentor pentru generații întregi de fotbaliști, procesul de numire a unui nou selecționer a fost suspendat pe o perioadă nedeterminată. Mircea Lucescu părăsește scena ca un simbol al eleganței și al viziunii, lăsând un gol imens în sufletele suporterilor care l-au considerat, timp de decenii, un adevărat profesor de viață și un etalon al profesionalismului în fotbalul internațional.

07 Aprilie, 22:15

Mircea Lucescu a murit – fişă biografică

07 Aprilie, 21:46

Federaţia Română de Fotbal suspendă procesul de numire a noului selecţioner pe o perioadă nedeterminată

07 Aprilie, 21:39

Hagi, în lacrimi, după decesul lui Il Luce: A fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. A crescut generații

07 Aprilie, 21:17

Mircea Lucescu, o carieră impresionantă. Ca jucător a fost căpitanul de la Guadalajara. Era în top 50 antrenori din lume

 

Mircea Lucescu a încetat din viață

Mircea Lucescu a încetat din viață

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai emblematici și titrați tehnicieni din istoria sportului rege, a încetat din viață marți seară, la Spitalul ...

