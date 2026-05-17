TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

publicat: Duminică, 17 Mai 2026

• Momentul Alexandrei Căpitănescu a adus Televiziunea Publică pe primul loc în preferințele telespectatorilor • TVR 1 – locul #1 în topul audiențelor pe toate segmentele de public din mediul urban, pe întreaga durată a finalei (22:00–02:00).

 

Televiziunea Română a fost lider de audiență sâmbătă seară, odată cu transmiterea Finalei Eurovision Song Contest, program urmărit de sute de mii de români la TVR 1. Momentul susținut de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”, a adus Televiziunea Publică pe primul loc în clasamentele de audiență, la nivel urban.

În intervalul 22:00 – 2:00, când TVR 1 a difuzat Finala Eurovision Song Contest, postul public s-a clasat pe primul loc pe segmentele:
• Urban 18+, unde TVR 1 a înregistrat 261.000 de telespectatori, cu un rating mediu de 3,2% și o cotă de piață de 14,5%;
• Urban 21-65, cu 169.000 de telespectatori, un rating de 3,2% și o cotă de piață de 15,4%;
• Urban 21-54, cu 132.000 de telespectatori, rating 2,8% și 16,9% cotă de piață.
871.000 de români, pe segmentul Național 18+, au urmărit Finala Eurovision pe TVR 1 la un moment dat în cursul serii.
Momentul Alexandrei Căpitănescu, difuzat în intervalul 24:12 – 24:15, a generat cele mai bune cifre ale serii și a consolidat poziția TVR 1 în topul preferințelor publicului.
Astfel, în timpul interpretării piesei „Choke Me”, TVR 1 a fost lider de audiență:
• la nivel Urban 18+, cu aproape 300.000 de telespectatori, rating 3,6% și o cotă de piață de 19,5%;
• pe segmentul Urban 21-65, cu aproape 200.000 de telespectatori, rating 3,2% și o cotă de piață de 20,8%, dublu față de postul tv clasat pe a doua poziție în top;
• pe targetul Urban 21-54, unde a înregistrat 141.000 de telespectatori, rating 3% și o cotă de piață de 20,5%.
• la nivel Național 18+, cu aproape 400.000 de telespectatori, rating 2,7% și o cotă de piață de 15,1%.
Practic, pe durata interpretării piesei României, pe orice target din mediul urban, unul din cinci televizoare erau deschise pe TVR 1.
În momentul anunţării rezultatelor Eurovision 2026, TVR 1 a înregistrat o cotă de piaţă de 25% pe targetul Urban 21-65.
Vârful de audiență al serii pentru TVR 1, pe target Național 18+, a fost atins la ora 23:17, când peste 450.000 de români urmăreau Finala Eurovision Song Contest la nivel național. La nivel Urban 18+, minutul de aur a fost înregistrat la 23:23, cu 309.000 de telespectatori și 14,9% cotă de piață, în timp ce pe targetul Urban 21-54, maximul a fost atins la 23:59, cu 156.000 de telespectatori și un share de 20,4%.
În mediul online, transmisiunea Finalei ESC 2026 pe platforma tvrplus.ro a înregistrat 35441 de utilizatori pe streamul TVR 1 și alți 5128 pe cel cu interpretare în limba semnelor române (LSR).
Prin transmisiunea Finalei Eurovision Song Contest și prin prestația Alexandrei Căpitănescu, TVR reconfirmă interesul publicului pentru marile evenimente muzicale și rolul Televiziunii Publice de a aduce în fața telespectatorilor momente memorabile.

 

 

