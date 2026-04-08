Mircea Lucescu: „Bucuria aceasta de a trăi a reușit să mă țină la acest nivel de tinerețe și optimism”

publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026

Televiziunea Română deplânge plecarea dintre noi a celui mai de succes antrenor român, Mircea Lucescu. Urmărim la TVR programe „in memoriam” ce îi sunt dedicate.

 

În semn de recunoştinţă pentru toată activitatea celui cunoscut ca „Il Luce” de o lume întreagă şi regretând dispariţia sa dintre noi, Televiziunea Română a programat ediţii şi emisiuni speciale ce îl aduc în memoria telespectatorilor pe iubitul antrenor român.

Pe 8 aprilie, de la ora 10.30, TVR 1 ne propune un Remember – „Tudor Vornicu in dialog cu Mircea Lucescu”, un interviu acordat de Mircea Lucescu omului de televiziune Tudor Vornicu, pe banca antrenorilor de pe fostul Stadion 23 August din Bucureşti, în 1983, cu un an înainte de Europeanul din Franța. Interviul poate fi văzut şi la TVR Sport, de la ora 18.00.

Tot miercuri, de la ora 16.00, la TVR Sport, respectiv 16.45, la TVR 1 urmărim o Ediţie specială In memoriam Mircea Lucescu, o transmisiune directă din studio şi de la Arena Naţională, acolo unde sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu va fi depus şi unde ei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o vor putea face până joi, la ora 20.00.

La ora 19.00, la TVR Sport, ne amintim de Mircea Lucescu, într-o altă ediţie in memoriam, Minutul 91.

Joi, 9 aprilie, de la ora 9.10, TVR 1 transmite simultan cu TVR Sport emisiunea Ora de sport, prezentată de Marian Olaianos şi Cosmin Băleanu. Iar de la ora 11.00, la TVR 1, Totul despre fotbal îi e dedicată, de asemenea, lui Mircea Lucescu.

Marţi seară, telespectatorii TVR 1 au urmărit o ediţie Breaking-News - Doliu în fotbalul românesc, având ca temă decesul lui Mircea Lucescu, în care moderatorul TVR Ştefan Onica i-a avut ca invitaţi pe jurnaliştii sportivi Dan Vasile, Cristian Mîndru, iar prin telefon au intervenit, printre lacrimi, Gheorghe Hagi, Cornel Dinu sau Marian Olaianos. Ediţia a fost difuzată simultan şi la TVR Sport şi TVR INFO.

De la 22.15, am putut urmări interviul acordat de Mircea Lucescu omului de televiziune Tudor Vornicu, în 1983.

Mircea Lucescu a murit. Legenda Il Luce va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.

***

Cu o carieră impresionantă, Mircea Lucescu este cel mai de succes antrenor român, al doilea cel mai titrat din istorie și plasat în top 50 antrenori ai lumii. A condus spre reuşită echipe în ţară şi străinătate şi a cucerit numeroase trofee, atât ca antrenor, cât şi ca jucător.

Mircea Lucescu s-a născut pe 29 iulie 1945, la Bucureşti. Şi-a început cariera de jucător la 16 ani, iar la vârsta majoratului a debutat cu Dinamo în prima divizie de fotbal. Între 1965 și 1967 a evoluat în eşalonul secund, la Ştiinţa Bucureşti. Jucător de atac, a avut 360 de prezenţe în prima divizie și a marcat 78 de goluri.

În 1966, Lucescu a debutat în echipa naţională. Selecţionat de 70 de ori în prima reprezentativă a ţării, a fost unul dintre componenții de bază. Pe Wembley, în calitate de căpitan al României, a schimbat fanioanele cu Bobby Charlton, liderul din teren al campioanei mondiale en titre, cu care România a terminat la egalitate, 1-1.

În istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu rămâne „căpitanul de la Guadalajara”, cel care a condus echipa din teren în memorabilele înfruntări din așa numita grupă a morții, la Mondialul din Mexic 1970. A fost căpitanul naționalei și la Campionatul European din 1972, când fotbaliştii tricolori s-au calificat în sferturile de finală.

În toamna anului 1981, s-a retras din activitatea competiţională și a devenit antrenor la Corvinul Hunedoara. Încă din primul an a promovat echipa în Divizia A, ulterior reușind clasarea pe locul 3, ceea ce i-a permis participarea în cupele europene.

În general, am mers pe spectaculozitate. Pe spectaculozitate, pentru că mi-am dat seama că, jucând bine, poţi pierde o dată sau de două ori, dar cu timpul vei câştiga. Jucând prost, câştigi o dată sau de două ori întâmplător, dar cu timpul pierzi”, spunea Lucescu.

În perioada 1981-1986, Mircea Lucescu a antrenat Naţionala României, cu care a reuşit calificarea la Campionatul European din Franţa. A condus prima reprezentativă în 59 de partide.

De la ei am învățat să rămân mereu tânăr… lucrând cu atâția jucători de la 31, ani când am devenit antrenor, am menținut acest spirit tineresc în tot comprtamentul meu. Ei mi-au dat foarte mult. Mi-au dat mult mai mult decât le am dat eu. Bucuria aceasta de a trăi a reușit să mă țină la acest nivel de tinerețe și optimism”, mai mărturisea el.

Mircea Lucescu a mai antrenat Dinamo București, AC Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit, Naționala Turciei și Dinamo Kiev. Cele mai mari succese le-a înregistrat la Șahtior Donețk, pe care a antrenat-o 12 ani. În această perioadă a fost de 8 ori campion al Ucrainei, de 6 ori a câștigat Cupa, iar de 7 ori Super Cupa. În 2009 a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior, iar în 2002 și 2003 a câștigat campionatul în Turcia cu Galatasaray, apoi cu rivala Beșiktaș.

Mircea Lucescu este al doilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului, cu 35 de trofee, la egalitate cu Pep Guardiola, după Sir Alex Ferguson, cu 49 de cupe. În 2019, a fost inclus de revista France Football pe lista celor mai buni 50 de antrenori din istorie. Din 2024, a condus din nou echipa națională a României, cu obiectivul de a califica țara noastră la Mondialul din acest an.

