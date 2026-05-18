Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

Prima filmare împreună cu oameni de ştiinţă, în apele îngheţate dinspre Polul Sud! Echipată cu camere 4K UHD personalizate, echipa pornește în prima cercetare științifică din lume cu un submersibil în Antarctica.

Echipa din spatele primei imagini din lume cu un calamar uriaș viu în habitatul său natural urmărește trei biologi marini în timp ce se aventurează în adâncurile mării Antarcticii. Echipată cu camere 4K UHD personalizate, echipa pornește în prima cercetare științifică din lume cu un submersibil în Antarctica, pentru a documenta viaţa neaşteptat de bogată din aceste ape neexplorate. Vom urmări imegini incredibile din adâncul apelor şi vom primi informaţiile documentate chiar de la Sir David Attenborough, omul de radioteleviziune, istoric al naturii, scriitor, producător și narator englez care, de curând, a împlinit 100 de ani.

Scufundarea în Oceanul de Sud dezvăluie o lume surprinzătoare, cu o viață marină abundentă, unde multe creaturi sunt forme gigantice ale rudelor lor care trăiesc în ape puțin adânci. O lume ostilă și anterior inaccesibilă, închisă sub gheață și zăpadă, ne permite în sfârșit să vedem pentru prima dată secretele sale mult timp ascunse.

Documentarul „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice” (DEEP OCEAN: GIANTS OF THE ANTARCTIC DEEP, producţie Japonia-Germania, Franţa, 2017) se vede la TVR 1 joi, 21 mia, de la ora 22.00.

Antarctica, regiunea polară din jurul Polului Sud al Pământului, opusă regiunii arctice din jurul Polului Nord, cuprinde continentul Antarctica, Platoul Kerguelen și alte teritorii insulare situate pe Placa Antarctică sau la sud de Convergența Antarctică.

Regiunea Antarcticii include platformele de gheață, apele și toate teritoriile insulare din Oceanul de Sud situate la sud de Convergența Antarctică, o zonă cu o lățime de aproximativ 32 până la 48 km (20 până la 30 mile) și o latitudine care variază sezonier. Regiunea acoperă aproximativ 20% din emisfera sudică, din care 5,5% (14 milioane km pătraţi) reprezintă suprafața continentului antarctic. Toate zonele terestre și platformele de gheață situate la sud de paralela de 60°S sunt administrate în cadrul Sistemului Tratatului Antarctic. Din punct de vedere biogeografic, zona antarctică este una dintre cele opt zone biogeografice ale suprafeței terestre a Pământului.

Sir David Frederick Attenborough este un celebru comentator și istoric naturalist englez. Este cel mai cunoscut pentru scrierea și prezentarea, în colaborare cu Divizia de Istorie Naturală a BBC, a celor nouă serii documentare de istorie naturală care formează colecția Life şi care, împreună, constituie o analiză cuprinzătoare a vieții animalelor și plantelor de pe Pământ. Fost manager senior la BBC, director excutiv al BBC Two și director de programe pentru BBC Television în anii 1960 și 1970, Sir David Attemborough este singura persoană care a câștigat premii BAFTA pentru programe în alb-negru, color, HD, 3D și 4K.

În timp ce primele documentare ale lui Attenborough s-au concentrat mai mult pe minunile lumii naturale, lucrările sale ulterioare au fost mai mult focusate pe sprijinul cauzelor de mediu. A pledat pentru restaurarea biodiversității planetare, limitarea creșterii populației umane, trecerea la energia regenerabilă, reducerea consumului de carne și dezvoltarea mai multor zone pentru conservarea naturii. Consideră documentarul său din 2020, David Attenborough: A Life On Our Planet, drept mărturia sa personală despre viața și viitorul său.

În 2018 și 2019, Attenborough a primit premiile Primetime Emmy pentru cel mai bun narator. Attenborough este considerat o comoară națională în Marea Britanie, deși lui însuși nu-i place acest termen. Este fratele mai mic al regretatului regizor, producător și actor Richard Attenborough și fratele mai mare al regretatului director executiv din industria auto John Attenborough.

