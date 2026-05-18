loader
Foto

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

publicat: Luni, 18 Mai 2026

PROMO  TVR1 

Prima filmare împreună cu oameni de ştiinţă, în apele îngheţate dinspre Polul Sud! Echipată cu camere 4K UHD personalizate, echipa pornește în prima cercetare științifică din lume cu un submersibil în Antarctica. Vedem documentarul la TVR 1 joi, 21 mai, ora 22.00.

 

Echipa din spatele primei imagini din lume cu un calamar uriaș viu în habitatul său natural urmărește trei biologi marini în timp ce se aventurează în adâncurile mării Antarcticii. Echipată cu camere 4K UHD personalizate, echipa pornește în prima cercetare științifică din lume cu un submersibil în Antarctica, pentru a documenta viaţa neaşteptat de bogată din aceste ape neexplorate. Vom urmări imegini incredibile din adâncul apelor şi vom primi informaţiile documentate chiar de la Sir David Attenborough, omul de radioteleviziune, istoric al naturii, scriitor, producător și narator englez care, de curând, a împlinit 100 de ani.

(w882) calamar gi

Scufundarea în Oceanul de Sud dezvăluie o lume surprinzătoare, cu o viață marină abundentă, unde multe creaturi sunt forme gigantice ale rudelor lor care trăiesc în ape puțin adânci. O lume ostilă și anterior inaccesibilă, închisă sub gheață și zăpadă, ne permite în sfârșit să vedem pentru prima dată secretele sale mult timp ascunse.

(w882) vas Alluci

Documentarul „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice” (DEEP OCEAN: GIANTS OF THE ANTARCTIC DEEP, producţie Japonia-Germania, Franţa, 2017) se vede la TVR 1 joi, 21 mia, de la ora 22.00.

(w882) lansare su

Antarctica, regiunea polară din jurul Polului Sud al Pământului, opusă regiunii arctice din jurul Polului Nord, cuprinde continentul Antarctica, Platoul Kerguelen și alte teritorii insulare situate pe Placa Antarctică sau la sud de Convergența Antarctică.

Regiunea Antarcticii include platformele de gheață, apele și toate teritoriile insulare din Oceanul de Sud situate la sud de Convergența Antarctică, o zonă cu o lățime de aproximativ 32 până la 48 km (20 până la 30 mile) și o latitudine care variază sezonier. Regiunea acoperă aproximativ 20% din emisfera sudică, din care 5,5% (14 milioane km pătraţi) reprezintă suprafața continentului antarctic. Toate zonele terestre și platformele de gheață situate la sud de paralela de 60°S sunt administrate în cadrul Sistemului Tratatului Antarctic. Din punct de vedere biogeografic, zona antarctică este una dintre cele opt zone biogeografice ale suprafeței terestre a Pământului.

(w882) Meduza gig

Sir David Frederick Attenborough este un celebru comentator și istoric naturalist englez. Este cel mai cunoscut pentru scrierea și prezentarea, în colaborare cu Divizia de Istorie Naturală a BBC, a celor nouă serii documentare de istorie naturală care formează colecția Life şi care, împreună, constituie o analiză cuprinzătoare a vieții animalelor și plantelor de pe Pământ. Fost manager senior la BBC, director excutiv al BBC Two și director de programe pentru BBC Television în anii 1960 și 1970, Sir David Attemborough este singura persoană care a câștigat premii BAFTA pentru programe în alb-negru, color, HD, 3D și 4K.

În timp ce primele documentare ale lui Attenborough s-au concentrat mai mult pe minunile lumii naturale, lucrările sale ulterioare au fost mai mult focusate pe sprijinul cauzelor de mediu. A pledat pentru restaurarea biodiversității planetare, limitarea creșterii populației umane, trecerea la energia regenerabilă, reducerea consumului de carne și dezvoltarea mai multor zone pentru conservarea naturii. Consideră documentarul său din 2020, David Attenborough: A Life On Our Planet, drept mărturia sa personală despre viața și viitorul său.

În 2018 și 2019, Attenborough a primit premiile Primetime Emmy pentru cel mai bun narator. Attenborough este considerat o comoară națională în Marea Britanie, deși lui însuși nu-i place acest termen. Este fratele mai mic al regretatului regizor, producător și actor Richard Attenborough și fratele mai mare al regretatului director executiv din industria auto John Attenborough.

2017 © NHK in co-production with National Geographic, ZDF and ARTE

foto: via Slecţie Film TVR

Tag-uri: animale, Antarctica, calamar gigant, David Attenborough, documentar, natură, premieră, TVR 1, viata salbatica, „Adancurile oceanelor”

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Ultimul idealist”, Emil Constantinescu – dezvăluiri în premieră marţi seară, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Ultimul idealist”, Emil Constantinescu – dezvăluiri în premieră marţi seară, la „Dosar România”

Despre fenomenul Piaţa Universităţii, mineriade, tranziţia României la democraţie şi preţul plătit pentru aceasta vorbeşte Emil Constantinescu, ...

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

Prima filmare împreună cu oameni de ştiinţă, în apele îngheţate dinspre Polul Sud! Echipată cu camere 4K UHD personalizate, echipa pornește în ...

In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Adrian Pleşca a plecat prea repede, când mai avea multe de spus și pe mulți de influențat, de bucurat. Iuliana Marciuc ne propune o ediţie In ...

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal

Universitatea Craiova a cucerit titlul în Superligă cu o etapă înainte de încheierea oficială a play-off-ului, în urma unei victorii categorice, ...

România a primit aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR

  TVRINFO     TVRINFO 

România a primit aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR

Autoritățile de la București pregătesc o nouă renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, ca urmare a întârzierilor înregistrate ...

TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

  PROMO     TVR1   TVRI 

TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

• Momentul Alexandrei Căpitănescu a adus Televiziunea Publică pe primul loc în preferințele telespectatorilor • TVR 1 – locul #1 în topul ...

România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

  EUROVISION-2026     TVR1 

România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

România s-a clasat pe locul trei în elita Eurovision după 16 ani, prin Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”. Bulgaria a câștigat trofeul ...

Securitatea pe înțelesul tuturor, la „Omul și timpul”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Securitatea pe înțelesul tuturor, la „Omul și timpul”

Duminică, 17 mai, de la ora 17:00, TVR Cultural difuzează o nouă ediție a emisiunii Omul și timpul, având ca temă una dintre cele mai sensibile ...

Eurovision Song Contest 2026: spectacol grandios pregătit de televiziunea din Austria pentru finală

  EUROVISION-2026     TVR1 

Eurovision Song Contest 2026: spectacol grandios pregătit de televiziunea din Austria pentru finală

Televiziunea Română transmite în direct Marea Finală Eurovision 2026 pe TVR 1 și TVR+, sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00.

Un videoclip eveniment și un concert așijderea într-o ediție specială Remix junior: Byron Duo și Stepan Project

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un videoclip eveniment și un concert așijderea într-o ediție specială Remix junior: Byron Duo și Stepan Project

Byron Duo, reportaj documentar cu Dan Radu și Sergiu Mitrofan, în concert și în culisele unui grup de top – Byron / Destinatar Remix: un nou ...

Alexandra Căpitănescu intră în Marea Finală Eurovision 2026 cu numărul 24. TVR transmite în direct spectacolul de la Viena

  EUROVISION-2026     TVR1 

Alexandra Căpitănescu intră în Marea Finală Eurovision 2026 cu numărul 24. TVR transmite în direct spectacolul de la Viena

25 de țări luptă sâmbătă pentru trofeul Eurovision 2026. România revine în Marea Finală după patru ani, iar Alexandra Căpitănescu promite un show ...

Ovidiu Schumacher, actorul care a traversat discret marile generații ale teatrului și filmului românesc, invitat la „Rețeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Ovidiu Schumacher, actorul care a traversat discret marile generații ale teatrului și filmului românesc, invitat la „Rețeaua de idoli”

Luni, 18 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu propune o ediție-eveniment dedicată actorului Ovidiu Schumacher, recent recompensat cu ...

TVR Internațional – Ediția din 16 mai a emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră” vine cu noi informații esențiale pentru o stare de bine

  RECOMANDARI     TVRI 

TVR Internațional – Ediția din 16 mai a emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră” vine cu noi informații esențiale pentru o stare de bine

În ediţia a şaptea a noului sezon al emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră”, aflăm că boala nu ține cont de vârstă, de statut sau de nivelul ...

Economia viciului: Cât (ne)costă jocurile de noroc în România?

  RECOMANDARI     TVR1 

Economia viciului: Cât (ne)costă jocurile de noroc în România?

Sâmbătă, 16 mai, la TVR 1, de la ora 12:30, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnii Sorin CONSTANTINESCU, consultant în afaceri, şi Radu ...

„Info Etnic”: despre limitele urii și falsa mască a patriotismului, într-o nouă dezbatere la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Info Etnic”: despre limitele urii și falsa mască a patriotismului, într-o nouă dezbatere la TVR INFO

Boris Velimirovici, alături de Bianca Vasile, Tiberiu Stoichici și George Lungoci, propun duminică, 17 mai, de la ora 11:00, o ediție despre ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate