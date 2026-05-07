„Anul Nadia Comăneci”, ediție specială la TVR Sport: primul interviu al Nadiei și imaginile rare din „fabrica de medalii” de la Onești

Duminică, 10 mai, de la ora 21:10, TVR Sport difuzează în exclusivitate documentarul „Remember Nadia 1975”, un reportaj realizat de Televiziunea Română în urmă cu 51 de ani, despre începutul legendei care avea să schimbe pentru totdeauna istoria gimnasticii.

Dedicat echipei de aur de la Onești și începuturilor uneia dintre cele mai impresionante cariere din istoria sportului mondial, reportajul-documentar „Remember Nadia 1975” aduce imagini rare și mărturii de arhivă despre perioada în care Nadia Comăneci făcea primii pași către performanța absolută. Publicul va putea descoperi primul interviu televizat al Nadiei, dar și primele dezvăluiri ale antrenorilor Marta și Béla Károlyi despre ceea ce avea să fie cunoscut drept adevărata „fabrică de medalii” a gimnasticii românești.

Ediția specială reface atmosfera anului 1975, moment considerat începutul unei noi ere în gimnastică. În luna mai, la Campionatele Europene de la Skien, în Norvegia, Nadia Comăneci, la doar 13 ani și jumătate, devenea cea mai tânără campioană europeană absolută din istorie, cucerind patru medalii de aur și una de argint.

Victoria de la Skien avea să fie preludiul performanței istorice de la Montreal și al primului „10 perfect” din istoria gimnasticii, demonstrând lumii întregi că limitele sunt făcute pentru a fi depășite.

Sursa foto: Profimedia Images