Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

publicat: Marţi, 05 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan a marcat împlinirea a 40 de ani de la cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc prin decorarea componenților echipei Steaua ’86, formația care a cucerit Cupa Campionilor Europeni la Sevilla.

 

Ceremonia de omagiere a evidențiat recunoașterea oficială a serviciilor deosebite aduse statului român și prestigiului național de către generația care, pe 7 mai 1986, a învins echipa FC Barcelona într-o finală istorică.

Prin decret prezidențial, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor a fost conferit fostului antrenor Anghel Iordănescu, în timp ce restul membrilor echipei campioane au primit aceeași distincție în grad de Cavaler. Această inițiativă simbolică celebrează momentul în care o echipă din România a reușit, în premieră pentru Europa de Est, să obțină trofeul continental suprem, un succes consolidat de prestația legendară a portarului Helmuth Duckadam, care a stabilit un record mondial prin apărarea a patru lovituri de departajare consecutive.

Dincolo de importanța sportivă, evenimentul a readus în atenția publică contextul dificil al acelei perioade, rememorând faptul că victoria de pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan” a transformat Steaua București într-un simbol al excelenței. Deși o parte dintre protagoniști, inclusiv antrenorul principal Emeric Ienei și portarul Helmuth Duckadam, nu mai sunt în viață, distincțiile acordate reconfirmă statutul acestui titlu european drept un reper fundamental în sportul național.

Mai multe detalii puteți afla pe TVR INFO.

