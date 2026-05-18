Universitatea Craiova, campioana României la fotbal

Universitatea Craiova a cucerit titlul în Superligă cu o etapă înainte de încheierea oficială a play-off-ului, în urma unei victorii categorice, scor 5-0, obținută pe teren propriu în fața formației Universitatea Cluj.

Fotbalul românesc a consemnat un moment istoric prin încoronarea unei noi campioane naționale, eveniment care pune capăt unei așteptări de mai bine de trei decenii pentru fanii din regiunea Olteniei. Echipa a reușit să câștige în același sezon atât campionatul, cât și Cupa României, performanță care nu mai fusese egalată din sezonul competițional 1990-1991.

Partida disputată în Bănie s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare, creată de un public numeros, estimat la aproximativ treizeci de mii de spectatori. Presiunea exercitată de suporteri s-a reflectat imediat în dinamica jocului, echipa gazdă reușind să deschidă scorul încă de la prima acțiune ofensivă a meciului. Golul de debut a fost înscris printr-un șut din întoarcere din centrul careului, fază construită excelent pe axa dintre căpitanul echipei și jucătorul eligibil pentru regula de tineret.

Superioritatea oltenilor a continuat să se manifeste intens în primele minute, astfel că avantajul de pe tabela de marcaj s-a dublat rapid. Al doilea gol a survenit în urma unei pase în adâncime, atacantul gazdelor câștigând duelul fizic cu fundașul advers și învingând portarul într-o situație de unu la unu. În contrast clar cu formația gazdă, echipa oaspete nu a reușit să își găsească ritmul, având dificultăți majore în controlul posesiei la mijlocul terenului, unde coordonatorul de joc obișnuit a fost neutralizat complet. Repriza inițială s-a încheiat sub auspicii nefavorabile pentru oaspeți, care au rămas în inferioritate numerică după ce unul dintre fundași a primit al doilea cartonaș galben.

Având avantajul celor două goluri și superioritatea numerică pe teren, formația condusă de pe bancă de tehnicianul portughez Coelho a dominat autoritar actul secund. Spectacolul ofensiv a continuat prin reușita aceluiași atacant care marcase anterior, acesta realizând dubla printr-o execuție tehnică spectaculoasă, cu căcăiul, din interiorul careului mic. Diferența de scor a crescut la patru goluri înainte de împlinirea primei ore de joc, când o respingere greșită a defensivei adverse a fost speculată de un mijlocaș central, acesta punctând cu un șut plasat.

Ultimul gol al confruntării a fost opera unui tânăr jucător introdus pe parcurs, stabilind rezultatul final de 5-0 și declanșând sărbătoarea generală în tribune. Acest succes categoric confirmă dominația absolută din acest sezon și validează strategia clubului, aducând o satisfacție imensă unei comunități fotbalistice care a așteptat treizeci și cinci de ani pentru a vedea din nou trofeul de campioană în Bănie.

