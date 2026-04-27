David Popovici, cinci medalii la Campionatele Naţionale de la Otopeni

David Popovici a încheiat participarea la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni cu un palmares impresionant, adjudecându-și a cincea medalie a competiției în cadrul probei de ștafetă 4x100 metri mixt.

Sportivul clubului Dinamo a contribuit la obținerea medaliei de bronz, evoluând în schimbul al treilea, dedicat stilului fluture, într-o cursă în care victoria a revenit reprezentanților clubului Steaua, urmați de echipa Universității Cluj.

Bilanțul final al înotătorului la această ediție a campionatelor naționale include patru titluri de campion, obținute în probele de 50 metri liber, 100 metri liber, 200 metri liber și în cadrul ștafetei de 4x100 metri liber. Performanța din proba de 100 metri liber a reconfirmat statutul de lider al sportivului, care deține în prezent titlul mondial în această disciplină. Rezultatele înregistrate reflectă o formă competitivă solidă, amintind de recordurile anterioare și de proximitatea față de actualele standarde mondiale ale probei.

Evenimentul de la Otopeni reprezintă o etapă pregătitoare esențială pentru competițiile internaționale majore programate în perioada următoare. Atenția se concentrează acum pe participarea la Campionatele Europene de la Paris, desfășurate în intervalul 31 iulie – 16 august, unde sportivul va reprezenta România într-un cadru de elită, vizând consolidarea performanțelor tehnice și a poziției în clasamentele globale ale natației.