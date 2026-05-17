Securitatea pe înțelesul tuturor, la „Omul și timpul”

Duminică, 17 mai, de la ora 17:00, TVR Cultural difuzează o nouă ediție a emisiunii Omul și timpul, având ca temă una dintre cele mai sensibile și controversate realități ale istoriei recente a României: mecanismele de funcționare ale Securității.

La mai bine de trei decenii de la prăbușirea regimului comunist, Securitatea continuă să stârnească teamă, controverse și numeroase întrebări. Cum era organizată această vastă structură de supraveghere? Cine îi coordona activitatea? Cum își recruta informatorii și prin ce metode reușea să exercite un control atât de profund asupra societății românești?

Punctul de plecare al dialogului este volumul Securitatea pe înțelesul tuturor. Vademecum, semnat de Florian Banu și Luminița Banu. Bazată pe documente de arhivă și pe ani de cercetare, lucrarea oferă o explicație clară și accesibilă a modului în care a funcționat cea mai importantă instituție represivă a dictaturii comuniste din România.

Cum a fost posibil ca un aparat relativ restrâns numeric să exercite un control atât de puternic asupra unei întregi societăți? Care erau metodele de intimidare, manipulare și infiltrare? Și, mai ales, în ce măsură moștenirea acestui sistem continuă să influențeze mentalitățile, comportamentele și reflexele sociale de astăzi?

Invitatul emisiunii este istoricul Florian Banu, unul dintre cei mai avizați cercetători ai istoriei Securității. Dialogul propune nu doar o analiză a mecanismelor de represiune ale regimului comunist, ci și o reflecție asupra urmelor adânci pe care acest sistem le-a lăsat în conștiința societății românești.

O ediție necesară despre istorie, memorie și despre felul în care trecutul continuă să modeleze prezentul.

