Cei mai rapizi piloți din România iau startul la Raliul Argeșului, live pe TVR Sport!

Raliul Argeșului are o istorie îndelungată în motorsportul din România, fiind una din competițiile care a avut loc de-a lungul multor decenii. Considerat unul dintre cele mai importante concursuri automobilistice din România, Raliul Argeșului powered by Citroën are parte de o listă numeroasă de echipaje la startul ediției cu numărul 29. Cursa cu coeficientul de 1,2, care permite echipajelor acumularea unui punctaj sporit la finalul întrecerii, se va desfășura pe durata a trei zile de concurs și propune peste 130 de kilometri cronometrați pe drumurile de asfalt din apropiere de Câmpulung, pe Transfăgărășan, cât și în Pitești. Cele mai importante momente pot fi urmărite în direct la TVR Sport, timp de mai multe ore, sâmbătă şi duminică, beneficiind de comentariul lui Victor Bonifaciu.

55 de echipaje vor concura în perioada 15-17 mai pe cele 11 probe speciale ale raliului, lupta pentru supremație anunțându-se intensă și plină de spectacol, ținând cont de numele importante prezente pe lista de înscrieri.

De zece ori campion național al României, Simone Tempestini vine la Pitești cu un obiectiv clar, acela de a se impune cu spectaculosul model Porsche 997 GT3 RGT. Pilotul Napoca Rally Academy va avea însă o concurență pe măsură: Andrei Gîrtofan și Norbert Maior sunt considerați printre favoriții la victorie, cei doi fiind și învingătorii primelor două etape din acest sezon competițional. Ocupantul poziției a treia din clasamentul general și revelația începutului de an, Sebastian Scîrlet este un alt nume care țintește o clasare fruntașă, în lupta pentru podium fiind și sibianul Raul Badiu, cel care vine după o clasare pe locul 3, promițând spectacol și ritm alert.

Vali Porcișteanu, favoritul publicului local, a spus DA participării la etapa de casă, alături de el la clasa RO2 regăsindu-se și Bogdan Talașman, Bogdan Gheorghiu, Adrian Teslovan, Jean Tatu, Andrei Gheorghiu, Andrei Cașcaval şi Cristian Timisică.

În categoria mașinilor cu tracțiune, lupta se va da între Reis Suliman, Sorin Lungu, dar și pilotul turc Refik Bozkurt, cel care se află la a doua sa participare la cursa argeșeană.

Alte zeci de echipaje vor fi responsabile de spectacol la Raliul Argeșului powered by Citroën, printre cele mai importante fiind echipajele din cadrul mașinilor istorice, Swift Cup sau Cupa Dacia, unde principalii protagoniști vor fi prezenți și ei la etapa argeșeană.

TVR Sport transmite sâmbătă, 16 mai, de la ora 20.00, Super Speciala Piteşti (înregistrare din aceeaşi după-amiază), iar duminică, 17 mai, de la 9.30 şi, respectiv, de la 13.30, vedem în direct Proba Specială Lacul Vidraru (iar în reluare, ambele părţi ale probei, începând cu ora 21.30).

Cu o cultură a sportului bine înrădăcinată în județul Argeș, raliul a fost doar una din ramurile unde piloții locali au excelat. Începând cu 1971, Raliul Argeșului a desfășurat un număr de 18 ediții sub numele Raliul Pitești, Raliul Dacia și, în epoca modernă, Raliul Argeșului, fiind una dintre cele mai cunoscute competiții între raliurile românești în perioada anilor 1990. De asemenea, o ediție a Raliului României a avut loc tot pe probele speciale din jurul Piteștiului.

Raliul Argeșului - Powered by Citroen este un eveniment organizat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, susținut de Consiliul Județean Argeș, Primăria si Consiliul Local al Municipiului Pitești. TVR Sport este partener media al evenimentului.

foto: FaceBook Raliul Argeşului