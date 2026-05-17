TVR Internațional – Ediția din 16 mai a emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră” vine cu noi informații esențiale pentru o stare de bine

În ediţia a şaptea a noului sezon al emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră”, aflăm că boala nu ține cont de vârstă, de statut sau de nivelul de pregătire. Ne informăm cum putem face față stresului, care sunt principalele semne ale stării de epuizare profundă și ce pași putem face pentru recuperare.

Măriuca Mihăilescu Măriuca Mihăilescu este jurnalist la Televiziunea Română din 2003, timp în care a moderat şi a produs emisiuni pentru adolescenți, revista presei, dezbateri, programe-matinal. În toamna anului 2018, s-a alăturat echipei "Un doctor pentru dumneavoastră".

Un doctor pentru dumneavoastră Medicii români, specialiști de renume, dăruiesc un strop din ştiinţa lor: vă oferă informaţii valoroase şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament. În fiecare sâmbătă, de la ora 12:00, pe TVR Internațional și în reluare sâmbătă, de la ora 4:00.

Despre frumusețe și exagerări

* Medici pentru România: Prof. Dr. Olga Simionescu

Invitata noastră, unul dintre cei mai respectați dermatologi din România, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniu, conduce de mai bine de 15 ani Clinica I Dermatologie a Spitalului Colentina, unde abordează o gamă largă de afecțiuni - de la patologia oncologică a pielii până la afecțiuni inflamatorii și estetice - fiind o voce importantă în echilibrul dintre sănătatea pielii și tendințele din zona de frumusețe.

Vorbim despre felul în care ne raportăm la imagine într-o lume în care presiunea de a arăta bine și de a face față tuturor provocărilor este tot mai mare. Ritualurile și procedurile de înfrumusețare sunt tot mai prezente în viața de zi cu zi, uneori mult prea devreme, la vârste fragede. Un dialog necesar despre sănătatea pielii, limite şi alegeri informate.

* Conectați cu Diaspora: Dr. Diana Girniță din SUA, medic reumatolog și medicină internă, profesor voluntar în programul de reumatologie al Universității de Medicină din Cincinnati, vorbeşte despre perimenopauză, menopauză și boli autoimune.

Modificările hormonale din aceste perioade afectează apariția bolilor autoimune şi pot avea consecințe.



Ce soluţii există, aflăm de la invitata noastră.

* Atenție la oboseala cronică!

Psiholog clinician Cătălina Constantin, psihoterapeut, directorul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, ne îndeamnă să ne raportăm mereu la noi şi să delegăm o parte dintre sarcini pentru a evita burnout-ul. Vorbim desore o tulburare a lumii moderne care poate fi o cauză a stresului profesional, dar și a relațiilor toxice. Când presiunea emoțională e greu de gestionat, oboseala fură energia și afectează, simultan, atât viața personală, cât și pe cea profesională. De obicei, apare atunci când există un dezechilibru între ceea ce suntem obligați să facem și ceea ce ne place.

Fiecare încearcă să facă față stresului din jur. Cei care caută echilibrul, aleg calea ideală, sănătoasă. Alţii, optează pentru direcţii scurte, greșite, din care cu greu se iese. Burnout-ul ne indică limitele, iar vindecarea ne învață să le respectăm. Este ideal să recunoaștem semnele de oboseală, să reevaluăm obiectivele și să echilibrăm viața personală cu munca.

Psihoterapia poate preveni agravarea stării de sănătate și ajută la buna gestionare a energiei și a timpului. Pentru reducerea stresului și obținerea unei stări de bine, se recomandă introducerea în rutina zilnică a exercițiilor fizice și a diferitelor tehnici de relaxare. Este foarte important sprijinul emoțional al familiei și a celor din jur, care pot grăbi recuperarea oferind încredere și siguranţă.

Difuzare în 16 mai de la ora 12.00, cu reluări în 24 mai de la ora 4.00, numai la TVR Internațional (23 mai).

Moderator: Măriuca Mihăilescu

Producător: Monica Ancuța-Tiuntiuc

Sursa foto: Monica Ancuța-Tiuntiuc, Diana Gîrniță, Cătălina Constantin

***

Un doctor pentru dumneavoastră, de 18 ani împreună cu publicul TVRi

