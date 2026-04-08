Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri

publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026

Decesul reputatului tehnician Mircea Lucescu a generat un val de solidaritate la nivel internațional, marile cluburi europene pe care acesta le-a condus de-a lungul carierei transmițând mesaje oficiale de condoleanțe. Funeraliile naționale vor avea loc vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, legendarul „Il Luce” urmând să fie condus pe ultimul drum cu onoruri militare.

 

Programul ceremoniilor funerare a fost conceput pentru a permite publicului larg să își ia rămas bun, asigurând în același timp rigoarea și ordinea necesare unui eveniment de o asemenea anvergură.

Începând de miercuri, la ora 17:00, sicriul va fi depus la Arena Națională, spațiu simbolic pentru cariera selecționerului, unde va fi organizat un circuit controlat pentru vizitatori. Prima slujbă de priveghi este programată pentru miercuri seară, iar accesul publicului va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00. Aceste măsuri vizează fluidizarea fluxului de suporteri și admiratori care doresc să îi aducă un ultim omagiu celui supranumit „Il Luce”.

Ziua de vineri va fi marcată de deplasarea cortegiului funerar către Biserica Sfântul Elefterie pentru slujba religioasă de la ora 10:00, moment rezervat exclusiv familiei și invitaților apropiați. Ulterior, ceremonia se va muta la Cimitirul Bellu, unde ritualul de înhumare va fi precedat de onoruri militare la ora 13:10. Din motive de securitate și pentru a proteja intimitatea familiei, accesul publicului în incinta cimitirului va fi restricționat în timpul acestor ultime momente.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Jandarmeria Română și Poliția Capitalei vor asigura ordinea publică, în timp ce Poliția Rutieră va monitoriza traseele stabilite pentru a minimiza impactul asupra traficului urban. Această mobilizare de forțe reflectă statutul de simbol național al lui Mircea Lucescu și dorința autorităților de a onora memoria acestuia într-un cadru solemn și organizat.

Decesul reputatului tehnician Mircea Lucescu a generat un val de solidaritate la nivel internațional, marile cluburi europene pe care acesta le-a condus de-a lungul carierei transmițând mesaje oficiale de condoleanțe. Entități de prestigiu precum Inter Milano, Galatasaray Istanbul, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev și-au exprimat regretul față de dispariția fostului lor antrenor, subliniind amprenta profundă lăsată asupra istoriei acestor grupări. Mesaje de susținere au venit și din partea clubului PAOK Salonic, unde activează în prezent fiul său, Răzvan Lucescu, amintind de momentele unice din fotbalul european, cum a fost confruntarea directă dintre tată și fiu în grupele Cupei UEFA de acum două decenii.

Recunoașterea valorii incontestabile a legendarului antrenor român a depășit granițele cluburilor unde acesta a activat direct, clubul Real Madrid alăturându-se demersului de a onora memoria celui care a fost un etalon al profesionalismului în fotbalul mondial. Aceste reacții din partea elitei sportului european confirmă statutul de simbol global al lui Mircea Lucescu, a cărui moștenire tactică și umană este celebrată în prezent de întreaga comunitate sportivă internațională.

