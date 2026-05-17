Ovidiu Schumacher, actorul care a traversat discret marile generații ale teatrului și filmului românesc, invitat la „Rețeaua de idoli”

publicat: Vineri, 15 Mai 2026

Luni, 18 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu propune o ediție-eveniment dedicată actorului Ovidiu Schumacher, recent recompensat cu Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026.

 

„Ediția de luni este despre un om de o finețe rară. A fost o bucurie de interviu”, spune Irina Păcurariu despre invitatul său la „Rețeaua de idoli”, ediția difuzată luni, 18 mai, de la ora 20:00, la TVR 2.

Actor cu o carieră impresionantă în teatru și film, pedagog respectat și unul dintre numele discrete, dar esențiale, ale generației sale, Ovidiu Schumacher este readus în atenția publicului într-un dialog despre destin, exil, actorie și memorie culturală.

„A ales exactitatea, nu exhibiția”

Irina Păcurariu vorbește despre actorul pe care publicul îl asociază, înainte de toate, cu rolul memorabil din „Operațiunea Monstrul”, film devenit emblematic pentru cinematografia românească: „Publicul larg îl ține minte mai ales din «Operațiunea Monstrul». Și nu întâmplător. În filmul acela, printre monștrii sacri ai comediei românești, Schumacher reușea performanța rară de a nu dispărea. Nu făcea tumbe actoricești lângă Toma Caragiu sau Octavian Cotescu — ar fi fost o sinucidere artistică. A ales altceva: exactitatea. Personajul lui, scriitorul-vânător, iritat și lucid, părea omul care înțelege că absurdul nu mai poate fi combătut, ci doar suportat cu ironie. Iar asta îl face memorabil până astăzi”.

Realizatoarea emisiunii îl descrie pe Ovidiu Schumacher drept un actor aparținând unei categorii tot mai rare.

„Ovidiu Schumacher aparține unei specii de actori aproape dispărute: actorul cultivat până în măduva oaselor, fără foamea exhibiției. După 1990, Schumacher pleacă în Germania. Mulți au plecat atunci. Unii au fugit de sărăcie, alții de haos, alții de propriul trecut. În cazul lui, mutarea pare mai degrabă alegerea unui om obosit de improvizația eternă românească. Devine profesor la Academia Athanor, aproape de München, lucrând alături de David Esrig. Nu este deloc întâmplător că s-a regăsit în pedagogie”, adaugă Irina Păcurariu.

O carieră construită între teatru, film și pedagogie

Actorul Ovidiu Schumacher a primit „Premiul pentru întreaga carieră” în cadrul celei de-a 20-a ediții a Premiilor Gopo, ediție aniversară, pentru contribuția sa excepțională la teatrul și cinematografia românească.

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, promoția 1965, la clasa profesorului George Dem Loghin, Ovidiu Schumacher și-a început cariera la Teatrul de Stat „George Bacovia” din Bacău, pentru ca mai apoi să devină unul dintre actorii importanți ai Teatrului Bulandra, într-una dintre cele mai efervescente perioade ale scenei românești.

În paralel cu activitatea scenică, a format generații întregi de actori ca lector universitar la I.A.T.C. București, printre studenții săi numărându-se Horațiu Mălăele, Dan Condurache, Maria Ploae sau Catrinel Dumitrescu.

Cariera sa cinematografică include peste 30 de filme și colaborări cu regizori importanți precum Lucian Pintilie, Sergiu Nicolaescu, Dan Pița, Alexandru Tatos sau Radu Gabrea. Publicul îl păstrează în memorie pentru rolurile din „Operațiunea Monstrul”, „Brigada Diverse intră în acțiune”, „Felix și Otilia”, „Profetul, aurul și ardelenii” sau „Secretul armei... secrete!”.

După stabilirea sa în Germania, în 1990, Ovidiu Schumacher și-a continuat activitatea artistică și pedagogică, fiind profesor la Athanor Akademie din Passau, sub îndrumarea regizorului David Esrig.

În 2008, actorul revenea în atenția publicului român, prin producții precum „Cocoșul decapitat”, „La drum cu tata” sau serialul HBO „Hackerville”, unde joacă alături de fiica sa, Anna Schumacher.

„România și-a amintit târziu de el”

În premiul acordat actorului la cea de-a 20-a ediții a Premiilor Gopo, Irina Păcurariu vede și o formă de recuperare morală.

„Există ceva aproape simbolic în faptul că România și-a amintit târziu de el. Premiul pentru întreaga carieră primit la Gala Gopo 2026 are și o umbră de reparație morală. Cultura română are talentul sinistru de a-și redescoperi valorile când acestea au îmbătrânit deja în exil sau în tăcere”, crede Irina Păcurariu.

Luni, 18 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, „Rețeaua de idoli” propune un portret profund și emoționant al actorului Ovidiu Schumacher — artistul discret care a traversat teatrul și filmul românesc fără zgomot, dar cu o forță artistică imposibil de ignorat.

 

