Spectacol la Otopeni: David Popovici și elita înotului românesc, în direct şi în exclusivitate la TVR Sport

publicat: Luni, 20 Aprilie 2026

Cei mai buni înotători din țara noastră, în competiţie la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni! TVR Sport transmite în direct Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri pentru seniori, tineret și juniori I și II, în perioada 22-26 aprilie. Comentează: Vlad Bucurescu  

 

Spectacolul Campionatului Național de Înot în bazin de 50 de metri pentru seniori, tineret și juniori I și II începe miercuri, 22 aprilie şi poate fi urmărit în direct la TVR Sport. Sesiunile de dimineață au loc în fiecare zi la ora 9.00, iar finalele se vor disputa de la ora 17.30.

Pentru David Popovici, campion olimpic la 200 m şi campion mondial en titre la 50 si 100 m, este primul concurs oficial din acest an. Este o ocazie foarte bună de a stabili timpi competitivi, în parcursul său pentru a prinde vârful de formă în perioada Campionatului European de la Paris din această vară. Competiţia supremă de înot a anului, pe care telespectatorii o vor urmări, de asemenea, la TVR Sport (de la baza olimpică a JO 2024) se desfăşoară în perioada 31 iulie – 16 august.

În 2025, la Campionatele Naționale, David Popovici a stabilit un nou record național la 50 m liber, coborând pentru prima oară sub 22 de secunde, câştigând proba cu un timp de 21,83 secunde. De asemenea, el s-a impus în proba de 200 m liber.

Medaliații competițiilor de tineret și juniori din ultimii ani vor fi de asemenea prezenți în bazinul de la Otopeni, fiind vorba despre cea mai importantă competiţie a sezonului.

Se aşteaptă recorduri în special la categoriile de juniori - generaţiile de înotători de 14 ani (juniori II) şi 15-16 ani (juniori II), care vin tare din urmă. Dar şi categoriile tineret (17-18 ani) sau seniorii pot oferi surprize.

La feminin, Daria Măriuca Silişteanu şi Daria Asaftei, cele mai bune sportive pe plan naţional anul trecut, cu performanţe excepţionale la categoria 15-16 ani, trec în acest an la tineret (ambele au împlinit 17 ani în martie), iar progresul lor arată că pot ajunge la un nivel foarte ridicat până la JO de la Los Angeles, fiind pregătite pentru medalii.

Va fi un nivel foarte ridicat al competiţiei, sportivii având de trecut bareme foarte stricte de calificare (cei care nu îndeplinesc baremele primesc amendă). Cu toate acestea, se anunţă o participare numeroasă a sportivilor din toată ţara.

Cei mai buni înotători din țara noastră, într-o atmosferă de competiţie de top, sunt în direct la TVR SPORT în perioada 22-26 aprilie, de la ora 9.00 şi de la 17.30! Evenimentul național, găzduit de bazinul din incinta Complexului Sportiv de Natație din Otopeni, este organizată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Fiţi alături de înotătorii români, în direct la TVR Sport!

credit foto: Profimedia Images; Complexul de Natație Otopeni/Foto: Complexul de Natație Otopeni, Facebook"

  TVRSPORT 

