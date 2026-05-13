Sorana Cîrstea, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma

publicat: Miercuri, 13 Mai 2026

Sorana Cîrstea își continuă parcursul remarcabil la turneul de categoria WTA 1.000 de la Roma, reușind calificarea în faza semifinalelor după o victorie în două seturi în fața sportivei letone Jelena Ostapenko.

 

Succesul, obținut cu scorul de 6-1, 7-6, confirmă forma sportivă ridicată a jucătoarei române în sezonul care marchează finalul carierei sale profesioniste. Deși setul secund a fost marcat de un avantaj temporar al adversarei, experiența româncei a permis restabilirea egalității și adjudecarea tiebreak-ului fără a pierde vreun punct.

Această a patra victorie consecutivă pe zgura italiană, survenită după succesul major obținut în fața liderului mondial Arina Sabalenka, are un impact semnificativ asupra ierarhiei mondiale. Prin acest rezultat, Sorana Cîrstea a reușit să își egaleze cea mai bună clasare din carieră în clasamentul LIVE, ocupând poziția 21 WTA, loc pe care nu l-a mai atins de treisprezece ani. Performanța consolidează statutul sportivei în elită, într-un moment simbolic al parcursului său în tenisul de înalt nivel.

12 Mai, 15:45

TENIS Sorana Cîrstea este în semifinale la Roma, după ce a învins-o pe letona Jelena Ostapenko cu 6-1, 7-6 (0)

12 Mai, 14:23

Messi își pregătește întoarcerea în Spania: Noua afacere de 11 milioane de euro în Barcelona

12 Mai, 14:04

Operațiunea Xabi Alonso, la Londra. Chelsea, posibilă destinație pentru fostul antrenor al lui Real Madrid

12 Mai, 13:16

AS: Mourinho e fericit la Benfica. Niciun contact direct între el și Real Madrid

 

Summitul Formatului Bucureşti 9

Vizita oficială a președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, la București a marcat debutul activităților diplomatice premergătoare Summitului ...

