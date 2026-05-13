Sorana Cîrstea, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma

Sorana Cîrstea își continuă parcursul remarcabil la turneul de categoria WTA 1.000 de la Roma, reușind calificarea în faza semifinalelor după o victorie în două seturi în fața sportivei letone Jelena Ostapenko.
Succesul, obținut cu scorul de 6-1, 7-6, confirmă forma sportivă ridicată a jucătoarei române în sezonul care marchează finalul carierei sale profesioniste. Deși setul secund a fost marcat de un avantaj temporar al adversarei, experiența româncei a permis restabilirea egalității și adjudecarea tiebreak-ului fără a pierde vreun punct.
Această a patra victorie consecutivă pe zgura italiană, survenită după succesul major obținut în fața liderului mondial Arina Sabalenka, are un impact semnificativ asupra ierarhiei mondiale. Prin acest rezultat, Sorana Cîrstea a reușit să își egaleze cea mai bună clasare din carieră în clasamentul LIVE, ocupând poziția 21 WTA, loc pe care nu l-a mai atins de treisprezece ani. Performanța consolidează statutul sportivei în elită, într-un moment simbolic al parcursului său în tenisul de înalt nivel.
