Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, la TVR SPORT

publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026

Complexul Sportiv de Natație din Otopeni găzduiește, în perioada 22-26 aprilie, Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, eveniment de referință ce reunește elita natației românești la categoriile seniori, tineret și juniori.

 

Competiția, organizată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, reprezintă un punct central în calendarul sportiv actual, fiind transmisă integral de postul TVR Sport. Programul este structurat în sesiuni matinale dedicate calificărilor și finale programate în cursul după-amiezelor.

Atenția principală este îndreptată către David Popovici, aflat la prima sa apariție oficială din cursul acestui an. Prezența campionului olimpic este considerată esențială pentru stabilirea unor repere de timp competitive în vederea pregătirii pentru Campionatul European de la Paris, programat în vara acestui an. Istoricul sportivului la edițiile anterioare ale campionatelor naționale, marcat de stabilirea unor noi recorduri de viteză, confirmă nivelul ridicat de performanță așteptat pe parcursul celor cinci zile de concurs.

Pe lângă categoriile consacrate, ediția actuală pune un accent deosebit pe potențialul generațiilor tinere de juniori și tineret, unde se anticipează stabilirea unor noi recorduri naționale. În sectorul feminin, sportive remarcabile precum Daria Măriuca Silișteanu și Daria Asaftei fac tranziția către categoria tineret, progresul lor fiind monitorizat ca parte a pregătirii pe termen lung pentru viitoarele competiții olimpice.

Exigența evenimentului este reflectată prin baremele stricte de calificare impuse participanților, asigurând astfel un standard ridicat al întrecerilor. În ciuda acestor criterii riguroase, participarea este numeroasă, confirmând interesul major pentru natație la nivel național. Competiția oferă publicului oportunitatea de a urmări evoluția sportivilor români într-un cadru de elită, servind drept indicator pentru potențialul de medalii la marile concursuri internaționale ce vor urma.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR SPORT.

sursa foto> shutterstock/Pratchaya.Lee

Tag-uri: Campionatul National de Inot, Complexul Sportiv de Natatie Otopeni, David Popovici, elita inotului romanesc, in direct, Otopeni, TVR SPORT

Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, la TVR SPORT

Complexul Sportiv de Natație din Otopeni găzduiește, în perioada 22-26 aprilie, Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, eveniment ...

