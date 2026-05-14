Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal

Universitatea Craiova a adjudecat cel de-al optulea trofeu al Cupei României din palmares, după o finală extrem de disputată împotriva formației „U” Cluj, desfășurată pe arena din Sibiu.

Partida, marcată de o atmosferă intensă în tribune, s-a menținut la un scor de egalitate albă pe parcursul celor 120 de minute de joc, deznodământul fiind stabilit prin loviturile de departajare.

Deși ambele echipe au beneficiat de ocazii importante, inclusiv un gol marcat de clujeni și anulat ulterior prin intervenția sistemului VAR pentru poziție de ofsaid, prudența tactică a dominat fazele prelungirilor. Tensiunea a atins cote maxime la loteria penalty-urilor, unde portarul Laurențiu Popescu a devenit protagonistul serii prin apărarea execuției decisive, securizând astfel victoria pentru gruparea olteană.

Dincolo de euforia succesului și dezamăgirea eșecului, atenția ambelor cluburi se reorientează rapid către confruntarea programată la sfârșitul săptămânii în campionat. Meciul următor din Bănie este privit ca o veritabilă finală pentru titlu, oferind Universității Craiova oportunitatea de a realiza eventul după o pauză de 35 de ani, în timp ce formația ardeleană vizează obținerea primului titlu de campioană din istoria sa.

