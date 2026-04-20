„Gala Nadia” – Perfecțiunea inspiră”, în direct la TVR 3. Deva celebrează 50 de ani de la primul 10 olimpic din istorie

publicat: Luni, 20 Aprilie 2026

Miercuri, 22 aprilie, de la ora 18:30, TVR 3 transmite în direct de la Sala Sporturilor din Deva „Gala Nadia 10 – Perfecțiunea inspiră”. Evenimentul, care poate fi urmărit și la TVR Sport, de la ora 21:30, aduce împreună personalități ale gimnasticii românești, într-un moment aniversar dedicat împlinirii a 50 de ani de la perfecțiunea absolută obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976. Deva devine pentru o seară capitala gimnasticii mondiale, într-o gală dedicată talentului, excelenței și performanței.

Momentul care a schimbat istoria sportului

În 1976, la Montreal, Nadia Comăneci a obținut prima notă perfectă, 10, din istoria Jocurilor Olimpice. Momentul a devenit iconic nu doar prin performanța în sine, ci și prin faptul că tabela electronică nu fusese programată să afișeze nota maximă, indicând în schimb 1.00. Această eroare tehnică a devenit, în timp, simbolul unei performanțe care a depășit limitele previzibile ale tehnologiei și ale sportului.

Supranumită „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci este considerată de numeroși specialiști drept cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. Performanța sa a redefinit conceptul de excelență în sport și a demonstrat că perfecțiunea este posibilă.

Recorduri imposibil de egalat și o moștenire vie

La doar 14 ani, Nadia Comăneci devenea cea mai tânără campioană olimpică absolută la individual compus, un record care nu mai poate fi doborât, în contextul modificării limitei minime de vârstă în gimnastică.

La aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, sportiva a obținut nu mai puțin de șapte note de 10, o performanță unică în istorie. În plus, a introdus elemente de mare dificultate care îi poartă numele și astăzi, precum „Salto Comăneci” la paralele inegale, contribuind decisiv la evoluția codului de punctaj în gimnastică.

„Este greu de imaginat că au trecut 50 de ani, jumătate de secol, iar cercul este complet, pentru că am revenit de unde am plecat. Să sărbătoresc acest moment istoric nu doar pentru mine, pentru că a fost un efort de echipă, o circumstanță în care am încercat să fac un sport într-o perioadă în care nu existau prea multe opțiuni pentru fete, și să celebrăm istoria gimnasticii, a sportului, dar și să lăsăm ceva în urmă. Vrem să lăsăm o moștenire pentru copii, să creăm proiecte, locuri în care aceștia să vină, să se miște, să facă sport, pentru că sportul este extrem de important pentru sănătate și pentru viață”, a spus Nadia Comăneci pentru TVR.

Anul 2026 este dedicat oficial Nadiei Comăneci, România recunoscându-i rolul de ambasador al excelenței românești în lume și impactul durabil asupra sportului mondial.

Întrebată despre cel mai drag moment din cariera sa, marea campioană a oferit un răspuns emoționant: „Nu știu cum să aleg. Momentul în care am revenit acasă de la Montreal a fost cel mai drag pentru mine.”

La întrebarea dacă medaliile ocupă primul loc în amintirile sale, Nadia Comăneci a răspuns sincer: „Nu medaliile, nu. Medaliile sunt acolo, dar amintirile rămân în suflet”.

 

Credit foto: Profimedia Images

 

Tag-uri: Nadia Comăneci, TVR 3, TVR SPORT

