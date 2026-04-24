loader
Foto

David Popovici continuă seria de victorii la Campionatele Naționale de Înot

publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026

David Popovici își continuă parcursul dominant la Campionatele Naționale de Înot de la Otopeni, reușind să își adjudece titlul de campion și în proba de 200 de metri liber, după succesul înregistrat anterior la 50 de metri liber.

 

Sportivul reprezentând clubul Dinamo s-a impus de o manieră categorică în proba sa favorită, finalizând cursa cu un timp de 1 minut, 45 de secunde și 89 de sutimi. Victoria a fost marcată de un avantaj considerabil, de peste patru secunde față de următorii clasați, Eric Ștefan Andrieș și Tudor Iordache.

Această serie de victorii confirmă valoarea campionului olimpic și mondial la prima sa participare oficială după o absență de opt luni, evenimentul fiind transmis în direct de TVR Sport. Competiția de la Otopeni este privită ca o etapă fundamentală de reacomodare cu rigorile performanței și un element central în strategia de pregătire pentru obiectivul major al anului, Jocurile Olimpice de la Paris. Programul competițional va continua sâmbătă cu proba de 100 de metri liber, alături de participările planificate în cadrul ștafetelor.

Dincolo de rezultatele individuale imediate, participarea la aceste campionate vizează atingerea unei forme tehnice optime și gestionarea eficientă a presiunii de concurs. Prezența liderului natației românești în bazin servește, totodată, la consolidarea moralului delegației naționale, în perspectiva participării la Campionatele Europene și la competiția olimpică din vară, unde se urmărește o reprezentare cât mai numeroasă și valoroasă pentru România.

Tag-uri: campionatele nationale de natatie, Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni, David Popovici, david popovici 200 de metri liber, david popovici 50 de metri liber, david popovici aur

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate