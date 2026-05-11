Semimaratonul Internațional București: România, pe locurile secunde

publicat: Luni, 11 Mai 2026

Cea de-a zecea ediție a Semimaratonului Internațional București, eveniment organizat la inițiativa campioanei olimpice Constantina Diță, s-a desfășurat sâmbătă și duminică (9-10 mai), marcând o participare impresionantă de peste 6.000 de sportivi.

 

În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile caracterizate de un cer acoperit, competiția s-a desfășurat fără incidente majore pe traseele stabilite în centrul Capitalei.

Proba masculină de 21 de kilometri a fost adjudecată de un reprezentant al Kenyei, în timp ce pe podium, pe poziția a doua, s-a situat alergătorul român Nicolae Soare. O configurație similară a rezultatelor a fost înregistrată și în cadrul cursei feminine, unde victoria a revenit unei sportive din Bulgaria, urmată îndeaproape de românca Liliana Dragomir, care a securizat locul secund pentru țara gazdă.

Desfășurarea evenimentului a impus restricții temporare de circulație pe mai multe artere principale ale Bucureștiului, fluxul rutier fiind gestionat de echipajele de poliție prin furnizarea de rute ocolitoare pe întreaga durată a întrecerii. Finalizarea probei regină a consemnat succesul unei noi ediții care continuă să promoveze mișcarea sportivă și performanța internațională în mediul urban.

Tag-uri: Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026, TVR INFO

