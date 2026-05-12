Sorana Cîrstea, în premieră în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma

Sorana Cîrstea a obținut o calificare istorică în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma, după ce a învins-o pe sportiva cehă Linda Noskova cu scorul de 6-2, 6-4.

Această performanță vine la scurt timp după succesul remarcabil obținut în fața liderului mondial, Arina Sabalenka, victorie care a restabilit egalitatea în palmaresul întâlnirilor directe dintre cele două jucătoare (2-2).

Parcursul sportivei române în competiția dotată cu premii totale de peste șapte milioane de euro continuă atât în proba de simplu, unde urmează să înfrunte învingătoarea partidei dintre Anna Kalinskaya și Jelena Ostapenko, cât și în proba de dublu. În cadrul acestei din urmă secțiuni, jucătoarea face echipă cu Jaqueline Cristian, cele două reușind deja accesul în faza optimilor de finală.

Rezultatele obținute la Roma marchează un moment de vârf în cariera Soranei Cîrstea, care a anunțat anterior intenția de a se retrage din activitatea competițională la finalul actualului sezon. Prezența sa în fazele superioare ale turneului italian confirmă forma sportivă ridicată a jucătoarei, care ocupă în prezent locul 27 în ierarhia mondială.

