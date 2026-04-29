Sedentarismul în România, la un nivel alarmant

publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026

Conform datelor furnizate de Special Eurobarometer 525 - Sport and Physical Activity, un procent covârșitor de 62% dintre cetățenii români declară că nu practică niciodată sport sau vreo formă de activitate fizică, o cifră care plasează țara într-o zonă de vulnerabilitate majoră în comparație cu media europeană.

 

România se confruntă în prezent cu o criză silențioasă a sănătății publice, ocupând o poziție alarmantă în ierarhia celor mai inactive națiuni din Uniunea Europeană. Această stare de imobilitate cronică nu reprezintă doar o opțiune de stil de viață, ci a devenit un risc structural care grevează direct asupra indicatorilor de longevitate și a bugetului național de sănătate.

Consecințele acestei inactivități sunt reflectate clar în raportările Institutului Național de Statistică, care evidențiază o corelație directă între lipsa mișcării și incidența tot mai crescută a bolilor cronice netransmisibile. Sedentarismul accentuat contribuie decisiv la menținerea României pe primele locuri în Europa în ceea ce privește mortalitatea provocată de afecțiuni cardiovasculare, acestea reprezentând cauza principală a deceselor la nivel național. Totodată, absența efortului fizic sistematic favorizează expansiunea diabetului zaharat de tip 2 și a obezității, transformând populația adultă și, mai grav, pe cea tânără într-o categorie cu un profil de risc ridicat încă din primele etape ale vieții.

Analiza contextului social relevă faptul că sedentarismul în România este alimentat de o combinație între transformările digitale ale pieței muncii și lipsa unei culturi a sportului recreativ. Timpul prelungit petrecut în poziție așezată, fenomen specific mediului urban și muncii de birou, depășește adesea limitele biologice de siguranță, fără a fi compensat de exerciții fizice după programul de lucru. În absența unei infrastructuri accesibile și a unor programe educaționale de prevenție, această tendință devine o barieră în calea dezvoltării durabile. Presiunea exercitată asupra sistemului medical este imensă, resursele fiind direcționate predilect către tratarea unor afecțiuni care, printr-un regim de viață activ, ar fi putut fi prevenite sau amânate semnificativ. Astfel, redresarea sănătății naționale depinde în mod direct de capacitatea de a transforma aceste statistici îngrijorătoare într-o strategie de activare a populației la toate nivelurile de vârstă.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel global, unul din patru adulți și mai mult de 80% din adolescenți au un nivel insuficient de activitate fizică.

Datele de colectare sunt 2022-2023, dar acestea rămân referința actuală de lucru pentru politicile publice în 2024-2026, deoarece astfel de studii ample se realizează, de regulă, la intervale de 4-5 ani.

