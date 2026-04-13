Dispoziția unui sportiv la momentul performanței

publicat: Luni, 13 Aprilie 2026

Dispoziția unui sportiv la momentul performanței reprezintă un construct dinamic, reprezentând interacțiunea complexă dintre personalitatea sa (trăsături stabile) și situația specifică (contextul concursului, presiunea, adversarul).

 

Această perspectivă interacționistă este recunoscută în mediul de specialitate ca fiind o măsură superioară evaluărilor psihologice clasice, deoarece oferă o imagine fidelă asupra modului în care individul gestionează stresul și presiunea în timp real. Starea psihologică de moment devine astfel un indicator mult mai precis al disponibilității imediate pentru efort decât personalitatea rigidă, captând fluctuațiile afective generate de importanța meciului sau de nivelul adversarului.

Monitorizarea acestor stări tranzitorii permite anticiparea performanței, având în vedere că o dispoziție marcată de vigoare și încredere facilitează atingerea stării de flux, în timp ce indicatorii negativi pot semnala un declin iminent.

În sportul de înaltă performanță, un interes deosebit este acordat profilului de tip „iceberg”, caracteristic atleților de elită care reușesc să mențină un nivel ridicat de energie concomitent cu minimizarea tensiunii sau a oboselii. Din punct de vedere metodologic, evaluarea recurentă a dispoziției servește nu doar la optimizarea rezultatelor, ci și la prevenirea fenomenelor de burnout sau a suprasolicitării, oferind antrenorilor posibilitatea de a interveni strategic asupra echilibrului psihic al sportivului prin integrarea identității acestuia cu experiența trăită în prezent.

sursa: https://psycnet.apa.org/

sursa foto: shutterstock/sutadimages

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

