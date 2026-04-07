loader
Foto

Medicii continuă schema terapeutică actuală pentru selecționerul Mircea Lucescu

publicat: Marţi, 07 Aprilie 2026

Echipele medicale multidisciplinare de la Spitalul Universitar de Urgență București, formate din specialiști în cardiologie, terapie intensivă, chirurgie cardiacă și hematologie, au decis luni după-amiază continuarea schemei terapeutice actuale pentru selecționerul Mircea Lucescu.

 

La această întrunire a participat și un cardiolog român care activează în Franța, solicitat de către familie, concluzia comună fiind că tratamentul inițiat este corect și adecvat gravității cazului. O nouă evaluare medicală este programată pentru cursul zilei de marți, când se va lua în considerare oportunitatea unei intervenții invazive pentru montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă de tip ECMO.

Situația medicală rămâne una critică, după ce starea reputatului antrenor, în vârstă de 80 de ani, s-a degradat sever în cursul nopții de sâmbătă spre duminică pe fondul unor aritmii cardiace rezistente la tratamentul convențional. Aceste complicații au survenit în urma unui infarct miocardic acut suferit vineri, declanșat într-un context de maximă tensiune emoțională legat de ratarea calificării României la Cupa Mondială 2026.

În prezent, Mircea Lucescu este menținut în comă indusă și este conectat la aparate pentru susținerea funcțiilor vitale, lupta pentru supraviețuire devenind prioritatea absolută în detrimentul oricăror planuri administrative sau sportive anunțate anterior de Federația Română de Fotbal.

Lumea sportului urmărește cu îngrijorare evoluția celui care a marcat istoria fotbalului timp de peste patru decenii, numeroși jucători și oficiali transmițând mesaje de solidaritate în acest moment de cumpănă. Reprezentanții unității medicale au precizat că vor comunica public orice element nou de evoluție, reiterând totodată apelul la respectarea intimității pacientului și a familiei sale pe parcursul acestui proces medical complex și imprevizibil.

 

Tag-uri: Mircea Lucescu, Mircea Lucescu ATI, TVR INFO

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

06 Aprilie, 22:25

Superliga: ”U” Craiova – CFR Cluj 2-0, oltenii egalează la puncte liderul

06 Aprilie, 15:38

Aerobag, ultima inovaţie de protejare a cicliştilor profesionişti şi amatori

06 Aprilie, 14:37

Starea lui Mircea Lucescu va fi reevaluată. Se va lua în calcul posibilitatea montării unui sistem de asistare mecanică cardiacă

06 Aprilie, 13:22

Istvan Kovacs va arbitra meciul FC Barcelona – Atletico Madrid, din sferturile Ligii Campionilor

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Medicii continuă schema terapeutică actuală pentru selecționerul Mircea Lucescu

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Medicii continuă schema terapeutică actuală pentru selecționerul Mircea Lucescu

Echipele medicale multidisciplinare de la Spitalul Universitar de Urgență București, formate din specialiști în cardiologie, terapie intensivă, ...

România, în pericolul de a rămâne fără medici

  TVRINFO     TVRINFO 

România, în pericolul de a rămâne fără medici

Un studiu național recent, intitulat „Traseul în carieră al medicilor de sănătate publică şi management din România”, relevă o situație critică ...

De la patimi la Înviere: Săptămâna Mare la TVR 1

  PROMO     TVR1 

De la patimi la Înviere: Săptămâna Mare la TVR 1

În perioada 9-12 aprilie, telespectatorii TVR 1 urmăresc o serie de ediții speciale, documentare și transmisiuni în direct ce invită la ...

„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

TVR 1 difuzează un reportaj amplu dedicat rolului esențial al suportului psihologic în lupta cu cancerul, joi, 9 aprilie, de la ora 21:00. ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Dincolo de altar"

"Dincolo de altar" vă propune o călătorie dincolo de imaginea cunoscută a locurilor sfinte. Nu este doar o incursiune vizuală într-unul dintre ...

„Destine ca-n filme”, cu Iuliana Marciuc, la TVR 2: Andreea şi Andrei Darie, voce pentru cei fără auz

  PROMO     TVR2 

„Destine ca-n filme”, cu Iuliana Marciuc, la TVR 2: Andreea şi Andrei Darie, voce pentru cei fără auz

O nouă poveste de viaţă desprinsă parcă din filme! Iuliana Marciuc îi are invitaţi în ediţia din 7 aprilie pe Andreea și Andrei Darie, care au ...

Mărturii din infern: „Gulag - o istorie”, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Mărturii din infern: „Gulag - o istorie”, la TVR 1

Unul dintre cele mai tulburătoare capitole ale secolului XX este readus în atenția publicului în serie documentară „Gulag – o istorie”. Producţia ...

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

Starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu s-a agravat critic în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, determinând transferul de ...

Noi creşteri de preţuri la alimente în viitorul apropiat

  TVRINFO     TVRINFO 

Noi creşteri de preţuri la alimente în viitorul apropiat

Industria alimentară din România se confruntă cu o presiune economică accentuată în prima parte a anului 2026, context în care prețurile ...

Săptămâna Patimilor, prilej de reculegere și rugăciune

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Săptămâna Patimilor, prilej de reculegere și rugăciune

Astăzi începe Săptămâna Patimilor . Părintele Arhimandrit Mina, Exarh al mănăstirilor din Episcopia Sălajului și stareț al Mănăstirii ...

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

Forța naturii, lipsa de responsabilitate și spectacolul politic clădit pe suferința oamenilor. O tragedie, care, extrapolată, e povestea unei ...

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

Emisiunea „Omul și timpul” propune, duminică, ora 17:00, la TVR Cultural, un dialog despre putere, influență regională și felul în care deciziile ...

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

Duminică, 5 aprilie, TVR SPORT aduce de la Blaj una dintre cele mai importante zile ale sezonului voleibalistic intern: finalele Cupei României ...

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

O figură care a încins ecranele, a rupt box office-ul și a sfidat convențiile. Mel Gibson a fost iubit, urât, blamat și aplaudat cu aceeași ...

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

Rockul nu înseamnă doar răzvrătire și nonconformism, ci și memorie, renaștere culturală și continuitate. Despre toate acestea vorbeşte ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate