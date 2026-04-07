Medicii continuă schema terapeutică actuală pentru selecționerul Mircea Lucescu

Echipele medicale multidisciplinare de la Spitalul Universitar de Urgență București, formate din specialiști în cardiologie, terapie intensivă, chirurgie cardiacă și hematologie, au decis luni după-amiază continuarea schemei terapeutice actuale pentru selecționerul Mircea Lucescu.

La această întrunire a participat și un cardiolog român care activează în Franța, solicitat de către familie, concluzia comună fiind că tratamentul inițiat este corect și adecvat gravității cazului. O nouă evaluare medicală este programată pentru cursul zilei de marți, când se va lua în considerare oportunitatea unei intervenții invazive pentru montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă de tip ECMO.

Situația medicală rămâne una critică, după ce starea reputatului antrenor, în vârstă de 80 de ani, s-a degradat sever în cursul nopții de sâmbătă spre duminică pe fondul unor aritmii cardiace rezistente la tratamentul convențional. Aceste complicații au survenit în urma unui infarct miocardic acut suferit vineri, declanșat într-un context de maximă tensiune emoțională legat de ratarea calificării României la Cupa Mondială 2026.

În prezent, Mircea Lucescu este menținut în comă indusă și este conectat la aparate pentru susținerea funcțiilor vitale, lupta pentru supraviețuire devenind prioritatea absolută în detrimentul oricăror planuri administrative sau sportive anunțate anterior de Federația Română de Fotbal.

Lumea sportului urmărește cu îngrijorare evoluția celui care a marcat istoria fotbalului timp de peste patru decenii, numeroși jucători și oficiali transmițând mesaje de solidaritate în acest moment de cumpănă. Reprezentanții unității medicale au precizat că vor comunica public orice element nou de evoluție, reiterând totodată apelul la respectarea intimității pacientului și a familiei sale pe parcursul acestui proces medical complex și imprevizibil.