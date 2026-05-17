Economia viciului: Cât (ne)costă jocurile de noroc în România?

Sâmbătă, 16 mai, la TVR 1, de la ora 12:30, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnii Sorin CONSTANTINESCU, consultant în afaceri, şi Radu HERJEU, consultant în comunicare.

Narcis Popescu "Sunt un jurnalist care a avut șansa să descopere că istoria, economia și politica, cele 3 partituri care compun aria mea principală de interes, pot fi transpuse cu succes în formate de televiziune." Din octombrie 2022, Narcis Popescu prezintă la TVR1 emisiunea "Lumea financiară", un talk-show dedicat explicării mecanismelor economice.

Alchimia banilor O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

...Jocurile de noroc sunt o industrie de entertainment. În țările care sunt occidentalizate de sute de ani, sunt privite și de către cetățeni ca un entertainment… Americanii spun: ”am venit să cheltui suma X… 1.000 de dolari sau 2.000 de dolari în acest weekend”. Românii, est-europenii sau grecii merg la Casino sau la jocuri de noroc să câștige și de aici pornește tragedia celor care devin dependenți… La noi, din cauza celor 40 de ani de comunism… nu am fost educați și s-a transmis din generație în generație faptul că la jocurile de noroc poți să câștigi… În 2014, când am contribuit la legislația ce reglementează domeniul, care funcționează și acum, am prevăzut o anumită sumă de bani cu care operatorii de jocuri de noroc de pe teritoriul României trebuie să contribuie la bugetul de stat, sumă care trebuie folosită pentru prevenirea și combaterea dependenței de jocuri de noroc… Din 2015, de când s-au strâns banii și până în urmă cu un an şi jumătate, când s-a modificat această sumă, s-au strâns 8 milioane de euro, pe care statul român nu i-a folosit absolut deloc, nu s-a atins de nici un leu din acești bani.

Sorin Constantinescu

… Jocurile de noroc nu au fost inventate acum 5, 10, sau acum 100 de ani. Jocurile de noroc sunt un fenomen care nu poate fi eradicat. El trebuie însă reglementat cât mai bine și cât mai corect, măcar în folosul statului, prin banii pe care îi încasează la buget. Orice tendință de a interzice jocurile de noroc, nu va duce decât la trimiterea lor în underground, în ilegalitate, acolo unde nu doar că va fi mult mai greu de controlat totul, nici nu va mai veni niciun ban la stat…interzicerea a ceva, a orice, este rar o soluție și atunci când e doar pe termen foarte scurt. Singura soluție reală este educația, indiferent de problemele despre care vorbim și pe care le dorim îndreptate la nivelul societății. Educația rămâne singura metodă la care putem spera că va schimba ceva.



Radu Herjeu



…Sunt de 35 de ani în industria de profil…începând din 1994 politicienii s-au folosit foarte mult de jocuri de noroc ca să-și facă campanie electorală și inclusiv în ziua de azi partidele politice se leagă foarte mult de jocuri de noroc fără ca în realitate să le pese de cetățeni… S-au interzis jocurile anul trecut în localitățile care au sub 15.000 de locuitori. Toată lumea s-a bucurat…însă, vedem cum seara se deschid diferite locaţii și din cauză că Poliția Română nu are niciun fel de competențe de control pe jocuri de noroc, doar Oficiul Național de Jocuri de Noroc care are o mână de inspector și la ora 16:00 termină programul, aceleași jocuri de noroc care au fost interzise au apărut la negru… în plus, cu fenomenul online, orice copil care are un telefon mobil devine vulnerabil… Sunt 400 de site-uri online, la negru, oricine poate să joace.



Sorin Constantinescu



...Nu am înțeles măsura cu 15.000. Deci în localitățile unde sunt 14.995 de locuitori, nu este ok? Nu, este periculos să ai o dependență de jocuri? Dacă ai 15.005 locuitori, este ok? N-are nicio logică. Ori interzici peste tot, ori deloc şi faci altceva. Te apuci să controlezi online-ul, să închizi imediat orice tentativă de a face platforme de jocuri de noroc ilegale, iar în viața reală, cu echipe de control care, zi și noapte, să intre în sălile de joc să vadă...dacă copiii au acces. Atunci închizi firma, dai amendă patronului sau îl aduci în instanţă. Asta este soluția din punct de vedere al reglementării. Ce se mai poate face, este folosirea acelor bani colectaţi de stat…aproape 1% din PIB… deci foarte mulți bani, ce pot fi folosiţi pentru programe de combatere a dependenței.



Radu Herjeu



...Economia pierde prin faptul că a crescut foarte mult piața neagră a jocurilor de noroc, prin aceste reglementări fără cap făcute de politicieni…cam 10.000 de aparate sunt la negru prin toate satele României și Ministerul de Interne nu vrea să semneze un protocol cu Oficiul Național de Jocuri de Noroc, ca șeful de post să poată să meargă după ora 19:00 la birt, acolo unde se joacă, să închidă aparatul, să-l scoată din priză sau să-i facă dosar penal proprietarului… Este o lipsă de empatie totală față de oameni. E adevărat, nu-i doar în România acest fenomen la negru. Au dat Bloomberg-ul și mai multe publicații mari din Europa un raport, anul trecut… piața online din Europa a fost de 80 de miliarde de euro, din care 70% au fost la negru.



Sorin Constantinescu



… Toată industria TV a venit să se roage de CNA să permită publicitatea la jocurile de noroc în timpul evenimentelor sportive, pentru că au spus că dacă ei nu dau bani, nu pot să cumpăre drepturile de transmisie. Și atunci ce facem, închidem tot? Stai și te gândești, nu mai bine, lași publicitatea, dar te asiguri că minorii, chiar dacă văd…nu au unde juca?... fă publicitate la jocurile de noroc dar, fă tu stat publicitate educativă, ca să combați efectele acestea… Statul trebuie să aibă grijă de cetățenii lui educându-i, nu să interzică, nu să le interzică viciile, ci să-i educe să le gestioneze, să-i educe ca atunci când se confuntă cu așa ceva să ceară ajutor și să-i educe pe copiii să nu ajungă în această poziție. Asta-i treaba statului, e obligația statului!



Radu Herjeu



