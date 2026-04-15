Atletico Madrid și PSG, în semifinalele Ligii Campionilor

publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026

Atletico Madrid și Paris Saint-Germain și-au asigurat prezența în semifinalele Ligii Campionilor, în urma manșelor secunde disputate marți seară.

 

Deși a fost învinsă pe teren propriu de FC Barcelona cu scorul de 1-2, formația madrilenă a beneficiat de avantajul obținut în tur, reușind să se califice datorită scorului general de 3-2. Confruntarea de pe Estadio Metropolitano a fost dominată de echipa catalană, care a condus prin reușitele semnate de Lamine Yamal și Ferran Torres, însă punctul decisiv a fost marcat de Ademola Lookman pentru gazde. Partida a fost marcată de intervențiile providențiale ale portarului Musso, de un gol anulat prin sistemul VAR pentru Barcelona și de eliminarea lui Eric Garcia pe finalul jocului, rezultat ce a pus capăt unei serii de 22 de meciuri fără înfrângere acasă pentru Atletico în fazele eliminatorii.

În paralel, Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, a confirmat statutul de favorită printr-o victorie autoritară pe terenul celor de la Liverpool, impunându-se cu 2-0. Ambele reușite ale partidei de pe Anfield au fost semnate în repriza secundă de Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur, care a securizat calificarea francezilor cu un scor general de 4-0. În ciuda eforturilor ofensive ale englezilor și a unui penalty anulat de VAR în favoarea gazdelor, portarul Safonov a menținut poarta imaculată, facilitând drumul echipei antrenate de Luis Enrique către penultimul act al competiției. În semifinale, Atletico Madrid va întâlni învingătoarea duelului dintre Arsenal și Sporting Lisabona, în timp ce Paris Saint-Germain se va măsura cu echipa care va triumfa în confruntarea dintre Bayern Munchen și Real Madrid.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.

sursa foto: shutterstock/Zofia Ciupa

Tag-uri: Atletico Madrid, Barcelona, Liga Campionilor, liverpool, PSG, semifinale

