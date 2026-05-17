Un videoclip eveniment și un concert așijderea într-o ediție specială Remix junior: Byron Duo și Stepan Project

publicat: Sâmbătă, 16 Mai 2026

Byron Duo, reportaj documentar cu Dan Radu și Sergiu Mitrofan, în concert și în culisele unui grup de top – Byron / Destinatar Remix: un nou videoclip Stepan Project – Îngerii păzitori. Sâmbătă, de la ora 23:00, la TVR Cultural.  

 

De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

(w882) 1 remix /…Sau când copiii fac altfel de lucruri trăznite! Emisiunea revine asupra grupului Byron, la sugestia și cu implicarea decisivă a tinerilor junaliști de la Buzzmedia Botoșani.

(w882) 2 remixuri /Ce-i drept, de la concertul și portretul filmat în București de echipa Remix au trecut nouă ani. Răstimp în care Dan Byron și colegii săi au strâns în portofoliu concerte inedite, turnee, proiecte simfonice, desanturi în biblioteci și alte asemenea „Fapten arte”, cum se numește una dintre emisiunile girate de micii mari jurnaliști pe canalul lor youtube „Televiziunea Adolscenților”.

(w882) 3 remixuri /Și cum, în 15 martie, clubul botoșănean a sărbătorit 15 ani de existență, concertul devenit tradițional i-a avut invitați pe Dan Byron și Sergiu Mitrofan (Byron Duo), în anul în care trupa împlinește două decenii de activitate.
(w882) 4 remixuri /După precedente precum Phoenix – generația următoare (in memoriam Nicolae Covaci), Robin Proca (Robin and the Backstabbers), Doru Trăscău (The Mono Jacks), Dora Gaitanovici, Om La Lună, Ovidiu Anton, Laurențiu Cazan, Bogdan Ota, Rusanda Panfili, Ana Pătan, Liliac Band, The Voodoo Child și încă destule alte filmări pentru Remix, noul interviu al juniorilor îi propune încă o dată ca viitori seniori ai jurnalismului (muzical, dar nu numai) de la noi.
(w882) 6 remixuri /Recenta nominalizare la Gala premiilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, dar și filmul „Enescu… altfel”, difuzat în urmă cu doi ani de TVR Cultural (record al micilor jurnaliști la vizionări pe youtube) confimă nivelul clubului condus de Ioana Matfeev. La începutul anului, documentarul despre clubul nouăzecist de la Litere (Universitatea din București, coproducție cu Casa de pariuri literare) a dus efortul copiilor într-o altă direcție.

(w882) 5 remixuri /Cât despre noul film de lung metraj „Botoșani - Orașul cu mai multe rădăcini”, lansat la evenimentul aniversar din martie, acesta subsumează și un „making of” cu mai multe tulpini și muguri. Felicitări!

(w882) remixul 15 /2025 a fost - aşa cum am consfinţit şi într-un interviu Remix în toamnă, cu liderul Ilie Stepan - anul Pro Musica, datorită documentarului „Vreme trece vreme vine”, dar şi numeroaselor premii internaţionale primite de videoclipul „Anteapocalipsa (Rugăciunea unui rocker)”, cel mai recent în aprilie curent la Hollywood Indie Festival.
(w882) 11 remixuri /2026 a adus o nouă producţie lucrată cu ajutorul AI, „Îngerii păzitori / The guardian angels”, cu acelaşi tânăr artist video Paul Szajak, de astă dată o revenire la Stepan Project a neobositului muzician timişorean Ilie Stepan şi a colaboratorilor săi.
Pentru confortul vizionării: videoclipul este structurat în „Cinci stări ale spiritului”: 1 They (Ei) / 2 The waltz of immortality (Valsul nemuririi) / 3 The cross (Crucea) / 4 The tear drop (Lacrima) / 5 Greenland (Groenlanda). Și o recomandare de la Mircea Mihăieș, autorul unui volum cu Ilie Stepan: „Sinteză a unei experiențe existențiale în care religiosul a dobândit un loc din ce în ce mai proeminent, dominate de elemente acustice liturgice, videoclipul ridică la un nivel rareori atins în muzica românească rafinamentul vizionar dublat de o complexitate compozițională sofisticată. Cele cinci părți ale acestei creații magistrale sunt trepte dintr-o construcție metafizică. Ele sanctifică efortul Omului de a-și găsi mântuirea într-o lume în care valorile spirituale și morale se află sub un cumplit asediu.”
(w882) 14 remixuri /Credite foto: Buzzmedia, Ilie Stepan

Producător Doru Ionescu

