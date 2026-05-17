Un videoclip eveniment și un concert așijderea într-o ediție specială Remix junior: Byron Duo și Stepan Project

De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

…Sau când copiii fac altfel de lucruri trăznite! Emisiunea revine asupra grupului Byron, la sugestia și cu implicarea decisivă a tinerilor junaliști de la Buzzmedia Botoșani.

Ce-i drept, de la concertul și portretul filmat în București de echipa Remix au trecut nouă ani. Răstimp în care Dan Byron și colegii săi au strâns în portofoliu concerte inedite, turnee, proiecte simfonice, desanturi în biblioteci și alte asemenea „Fapte ’n arte”, cum se numește una dintre emisiunile girate de micii mari jurnaliști pe canalul lor youtube „Televiziunea Adolscenților”.