Un videoclip eveniment și un concert așijderea într-o ediție specială Remix junior: Byron Duo și Stepan Project

Byron Duo, reportaj documentar cu Dan Radu și Sergiu Mitrofan, în concert și în culisele unui grup de top – Byron / Destinatar Remix: un nou videoclip Stepan Project – Îngerii păzitori. Sâmbătă, de la ora 23:00, la TVR Cultural.
…Sau când copiii fac altfel de lucruri trăznite! Emisiunea revine asupra grupului Byron, la sugestia și cu implicarea decisivă a tinerilor junaliști de la Buzzmedia Botoșani.
Ce-i drept, de la concertul și portretul filmat în București de echipa Remix au trecut nouă ani. Răstimp în care Dan Byron și colegii săi au strâns în portofoliu concerte inedite, turnee, proiecte simfonice, desanturi în biblioteci și alte asemenea „Fapte’n arte”, cum se numește una dintre emisiunile girate de micii mari jurnaliști pe canalul lor youtube „Televiziunea Adolscenților”.
Și cum, în 15 martie, clubul botoșănean a sărbătorit 15 ani de existență, concertul devenit tradițional i-a avut invitați pe Dan Byron și Sergiu Mitrofan (Byron Duo), în anul în care trupa împlinește două decenii de activitate.
După precedente precum Phoenix – generația următoare (in memoriam Nicolae Covaci), Robin Proca (Robin and the Backstabbers), Doru Trăscău (The Mono Jacks), Dora Gaitanovici, Om La Lună, Ovidiu Anton, Laurențiu Cazan, Bogdan Ota, Rusanda Panfili, Ana Pătan, Liliac Band, The Voodoo Child și încă destule alte filmări pentru Remix, noul interviu al juniorilor îi propune încă o dată ca viitori seniori ai jurnalismului (muzical, dar nu numai) de la noi.
Recenta nominalizare la Gala premiilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, dar și filmul „Enescu… altfel”, difuzat în urmă cu doi ani de TVR Cultural (record al micilor jurnaliști la vizionări pe youtube) confimă nivelul clubului condus de Ioana Matfeev. La începutul anului, documentarul despre clubul nouăzecist de la Litere (Universitatea din București, coproducție cu Casa de pariuri literare) a dus efortul copiilor într-o altă direcție.
Cât despre noul film de lung metraj „Botoșani - Orașul cu mai multe rădăcini”, lansat la evenimentul aniversar din martie, acesta subsumează și un „making of” cu mai multe tulpini și muguri. Felicitări!
Credite foto: Buzzmedia, Ilie Stepan
Producător Doru Ionescu
