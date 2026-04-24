Performanța istorică a Nadiei Comăneci, omagiată la nivel internațional și național

publicat: Marţi, 21 Aprilie 2026

Performanța istorică a gimnasticii românești este celebrată la nivel internațional și național prin omagierea Nadiei Comăneci, care a primit recent premiul pentru întreaga carieră în cadrul galei Premiilor Laureus de la Madrid.

 

Această distincție prestigioasă marchează o premieră pentru disciplina gimnasticii și recunoaște atât palmaresul olimpic remarcabil, cât și implicarea socială a sportivei prin programe dedicate tinerilor aflați în situații de risc. Momentul aniversar coincide cu împlinirea a cinci decenii de la obținerea primei note de zece din istoria jocurilor olimpice, eveniment care a transformat sportul mondial în 1976.

Recunoașterea valorii acestei moșteniri este consolidată prin măsuri legislative și evenimente de amploare, anul 2026 fiind instituit oficial drept „Anul Nadia Comăneci”. Sub coordonarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, acest proiect național vizează celebrarea excelenței prin diverse manifestări, prima dintre acestea fiind gala programată să se desfășoare la Deva. Sub titulatura „Nadia 10 – Perfecţiunea inspiră”, evenimentul reunește personalități marcante, antrenori și campioane din toate generațiile, evidențiind rolul simbolic al orașului Deva în succesul gimnasticii românești.

Manifestările dedicate acestui jubileu subliniază ideea de recunoștință față de performanță și promovează valorile sportului de performanță în rândul comunității. Gala de la Deva este concepută ca o celebrare a întregului palmares național, reunind patru decenii de istorie sportivă într-un cadru ce îmbină demonstrațiile atletice cu momentele artistice. Această inițiativă, susținută de autoritățile locale și organizațiile sportive naționale, reflectă dorința de a onora un simbol care a depășit barierele timpului, oferind în același timp o sursă de inspirație pentru viitoarele generații de sportivi.

