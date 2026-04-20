Federația Română de Fotbal a decis: Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei

După o perioadă de negocieri intense, Federația Română de Fotbal a confirmat revenirea celui mai reprezentativ membru al „Generației de Aur” în funcția de selecționer al României.

Decizia a fost oficializată în urma ședinței Comitetului Executiv, care a oferit mandatul necesar pentru definitivarea acordului cu fostul fotbalist, cunoscut pentru cariera sa la cluburi de renume internațional precum Real Madrid și FC Barcelona.

Numirea noului selecționer survine într-un moment de tranziție marcat de decesul regretatului Mircea Lucescu, eveniment care a dus la amânarea calendarului inițial al propunerilor tehnice. Administrația federală a prioritizat instalarea rapidă a unei noi conduceri pentru a permite monitorizarea eficientă a jucătorilor în vederea meciurilor amicale programate în luna iunie împotriva Georgiei și Țării Galilor.

Noua echipă tehnică va suferi modificări importante, singurul membru menținut din vechiul staff fiind antrenorul secund Jerry Gane. Structura va fi completată de colaboratori de lungă durată ai noului selecționer, respectiv Cătălin Anghel și Ștefan Preda, care vor prelua atribuțiile de antrenor secund și, respectiv, antrenor cu portarii. Obiectivul imediat al noului mandat vizează pregătirea campaniei din Liga Națiunilor, unde reprezentativa României va întâlni adversari puternici precum Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia.

Prezentarea oficială a noului selecționer este programată pentru luni, 20 aprilie, la Casa Fotbalului, evenimentul urmând să fie transmis în direct pe canalele oficiale de comunicare ale Federației Române de Fotbal.

sursa foto: shutterstock/Igor Link