Federația Română de Fotbal a decis: Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei

publicat: Luni, 20 Aprilie 2026

După o perioadă de negocieri intense, Federația Română de Fotbal a confirmat revenirea celui mai reprezentativ membru al „Generației de Aur” în funcția de selecționer al României.

 

Decizia a fost oficializată în urma ședinței Comitetului Executiv, care a oferit mandatul necesar pentru definitivarea acordului cu fostul fotbalist, cunoscut pentru cariera sa la cluburi de renume internațional precum Real Madrid și FC Barcelona.

Numirea noului selecționer survine într-un moment de tranziție marcat de decesul regretatului Mircea Lucescu, eveniment care a dus la amânarea calendarului inițial al propunerilor tehnice. Administrația federală a prioritizat instalarea rapidă a unei noi conduceri pentru a permite monitorizarea eficientă a jucătorilor în vederea meciurilor amicale programate în luna iunie împotriva Georgiei și Țării Galilor.

Noua echipă tehnică va suferi modificări importante, singurul membru menținut din vechiul staff fiind antrenorul secund Jerry Gane. Structura va fi completată de colaboratori de lungă durată ai noului selecționer, respectiv Cătălin Anghel și Ștefan Preda, care vor prelua atribuțiile de antrenor secund și, respectiv, antrenor cu portarii. Obiectivul imediat al noului mandat vizează pregătirea campaniei din Liga Națiunilor, unde reprezentativa României va întâlni adversari puternici precum Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia.

Prezentarea oficială a noului selecționer este programată pentru luni, 20 aprilie, la Casa Fotbalului, evenimentul urmând să fie transmis în direct pe canalele oficiale de comunicare ale Federației Române de Fotbal.

Detalii regăsiți pe TVR INFO.

sursa foto: shutterstock/Igor Link

19 Aprilie, 22:58

Superliga: ”U” Craiova – Rapid 1-0, oltenii revin pe primul loc

19 Aprilie, 21:01

Mihaela Cambei a obținut o medalie de aur și două de argint la Europenele de Haltere din Georgia

19 Aprilie, 20:07

România s-a calificat pentru a patra oară consecutiv la Campionatul European de Fotbal pentru nevăzători

19 Aprilie, 18:07

Tensiuni majore în coaliția de guvernare

  TVRINFO     TVRINFO 

Tensiuni majore în coaliția de guvernare

Actualul climat politic din România este marcat de un conflict deschis între principalele partide ale coaliției, PNL și PSD, pe fondul unor ...

Maestrul Cristian Mandeal - 80. Despre arta care nu se lasă învinsă de ideologie

  PROMO     TVRCULTURAL 

Maestrul Cristian Mandeal - 80. Despre arta care nu se lasă învinsă de ideologie

În data de 18 aprilie, maestrul Cristian Mandeal a împlinit 80 de ani, o aniversare care aduce în prim plan o viață dedicată muzicii. TVR ...

Începe sezonul 8 „Vedeta familiei”: decor nou, juriu-surpriză și un duo de prezentatori cu extra-energie!

  PROMO     TVR1 

Începe sezonul 8 „Vedeta familiei”: decor nou, juriu-surpriză și un duo de prezentatori cu extra-energie!

Duminică, 19 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 1, Florina Constantinescu ne invită la un spectacol şi mai alert, alături de un nou coleg de ...

Crizele suprapuse și supraviețuirea micilor antreprenori

  RECOMANDARI     TVR1 

Crizele suprapuse și supraviețuirea micilor antreprenori

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 12:30, la TVR 1, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Veronica DUȚU, analist economic și antreprenor, și pe ...

30 de ani de tradiție și excelență - Ansamblurile „Porolissum” și „Columna”, într-un spectacol aniversar prezentat de Iuliana Tudor, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

30 de ani de tradiție și excelență - Ansamblurile „Porolissum” și „Columna”, într-un spectacol aniversar prezentat de Iuliana Tudor, la TVR 1

Concertul dedicat aniversării ansamblurilor „Porolissum” și „Columna” se vede la TVR 1 duminică, 19 şi 26 aprilie, de la ora 20.30. Vedem pe ...

De la Leleşti la Harvard: un adolescent desluşeşte tainele Cosmosului, la „Garantat 100%

  PROMO     TVR1 

De la Leleşti la Harvard: un adolescent desluşeşte tainele Cosmosului, la „Garantat 100%

Cătălin Ştefănescu ne aşteaptă să descoperim povestea lui Mario Scurtu, elev de liceu din provincie, „vânat” de cele mai bune universităţi din ...

Cercetătorul Anatolie Coșciug: Un caz Mailat ar putea apărea și în România. Nesancționarea discursului extremist duce la bagatelizare

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Cercetătorul Anatolie Coșciug: Un caz Mailat ar putea apărea și în România. Nesancționarea discursului extremist duce la bagatelizare

Doar șapte plângeri ale unor cetățeni străini au fost înregistrate la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în ultimii trei ani. ...

Praid: Potopul de după neglijență. „Cum a pierdut România câteva comori”, la „Dosar România”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Praid: Potopul de după neglijență. „Cum a pierdut România câteva comori”, la „Dosar România”, pe TVR 1

Prin compromiterea definitivă a minei de sare, dar şi a Salinei Praid, statul român a pierdut două comori naționale de o valoare uriașă. La ...

„Posada Rock” 40, o sărbătoare națională a rockului underground

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„Posada Rock” 40, o sărbătoare națională a rockului underground

Sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 23:00, Doru Ionescu vă invită să urmăriți o ediție specială "Remix" la TVR Cultural.

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

Luni, 20 aprilie, de la ora 20:00, telespectatorii TVR 2 sunt invitați la o întâlnire sinceră și revelatoare cu Dragoș Pătraru, autor și ...

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre controversele din jurul aselelnizării şi reformele eşuate din România. Pe 18 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ne ...

Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

Istorie, mister și oameni care duc mai departe tradiția. Duminică, 19 aprilie, împreună cu Cristian Tabără şi echipa „Exclusiv în România”, luăm ...

Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

De la punk old-school la metalcore modern. Realizatorul Cristi I. Popescu ne aşteaptă alături de membrii trupei la ediția a patra a noului sezon ...

Femei care schimbă România, la TVR Internaţional

  RECOMANDARI     TVRI 

Femei care schimbă România, la TVR Internaţional

Într-o lume care îşi caută reperele, iar România trece prin perioade de cumpănă economică şi socială, rolul femeilor în schimbarea şi ...

