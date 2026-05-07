Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, marcată de evenimente de anvergură

Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, în urmă cu 40 de ani, este marcată printr-o serie de evenimente de anvergură ce includ onoruri parlamentare, lansări numismatice și expoziții muzeale.

Victoria obținută pe 7 mai 1986 în fața echipei FC Barcelona, care rămâne cel mai înalt punct atins de fotbalul românesc la nivel de club, a fost celebrată oficial în plenul Camerei Deputaților, unde foștii jucători și membri ai staffului tehnic au fost omagiați în prezența forului legislativ.

În contextul acestor aniversări, autoritățile explorează noi forme de recunoaștere a meritelor sportive, fiind anunțată intenția de a propune un proiect legislativ pentru acordarea unor indemnizații de merit tuturor componenților generației de aur.

Simultan, Banca Națională a României contribuie la păstrarea memoriei acestui succes prin lansarea în circuitul numismatic a două monede comemorative, din argint și tombac cuprat, dedicate împlinirii a patru decenii de la cucerirea trofeului.

Dimensiunea culturală a celebrării este completată de deschiderea expoziției tematice „Sevilla 40” în cadrul Muzeului Fotbalului.

Această inițiativă pune la dispoziția publicului o colecție impresionantă de obiecte rare, de la trofeul original și echipamentele purtate în timpul finalei, până la simboluri autentice ale serii care a consacrat Steaua București în elita continentală.

Pentru protagoniștii acelei finale, rememorarea succesului din 1986 reprezintă nu doar o legătură cu cea mai frumoasă amintire profesională, ci și o reconfirmare a valorii unui trofeu care a rămas, peste decenii, un simbol al perseverenței sportive naționale.

