Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Roma (WTA)

Parcursul Soranei Cîrstea la turneul de categoria WTA 1.000 de la Roma s-a încheiat în faza semifinalelor, după o confruntare cu jucătoarea americană Coco Gauff.

Meciul, care a durat o oră și 15 minute, a fost adjudecat de sportiva din Statele Unite cu scorul de 6-4, 6-3, în ciuda unui debut solid al reprezentantei României, care a deținut avantajul în prima parte a setului inaugural.

Experiența adversarei, ocupantă a locului 4 în ierarhia mondială, s-a dovedit decisivă în momentele cheie ale partidei, aceasta reușind să recupereze diferența și să preia controlul jocului până la finalul întâlnirii. Acest rezultat confirmă o serie favorabilă pentru Gauff în duelurile directe, fiind a patra victorie consecutivă obținută în fața jucătoarei române în circuitul profesionist.

Deși accesul în marea finală de la Foro Italico a fost ratat, performanța realizată de Sorana Cîrstea reprezintă cel mai bun rezultat al carierei sale în cadrul acestui turneu prestigios. Evoluția sa remarcabilă este recompensată cu 390 de puncte în clasamentul WTA și un premiu financiar semnificativ, în timp ce lupta pentru trofeu va continua între Coco Gauff și învingătoarea partidei dintre Elina Svitolina și Iga Swiatek.

