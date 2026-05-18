In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

publicat: Luni, 18 Mai 2026

PROMO TVR2 

Adrian Pleşca a plecat prea repede, când mai avea multe de spus și pe mulți de influențat, de bucurat. Iuliana Marciuc ne propune o ediţie In memoriam Artan , pe 19 mai, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2.

 

Iuliana Marciuc
Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia din decembrie 1989, în zorii anului 1990, în grupul primelor crainice TV. Din toamna lui 2013, Iuliana prezintă, la TVR 2, „Destine ca-n filme", o producţie despre oameni obişnuiţi puşi în situaţii neobişnuite.
Destine ca-n filme
La „Destine ca-n filme" cunoaştem adevăraţi eroi care au trăit, cu voie sau fără voie, experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii cinematografice. În fiecare marți, de la ora 21:05, la TVR 2!

Artan (Adrian Pleşca) a fost unul dintre cei mai importanți muzicieni rock din România din toate timpurile, având o carieră muzicală care s-a desfășurat pe o perioadă de zeci de ani. Artist rebel și inteligent, cu un fin simț al umorului, Artan a fost considerat un frontman (lider de formație) cum România rar a văzut. A influențat generații de artiști, fiind una dintre vocile distincte ale rock-ului românesc.

Dispariţia intempestivă, la numai 64 de ani, a lui Artan (Adrian Pleșca) - imaginea și solistul grupului Timpuri Noi, iar mai apoi al trupei Partizan - a lăsat urme adânci în muzica românească.

„Cu o carismă și statut de anti-rockstar la nivelul marilor noastre vedete, a plecat prea repede, când mai avea multe de spus și pe mulți de influențat, de bucurat. O misiune care nu s-a încheiat câtă vreme ne vom aminti de el”, este convingerea lui Doru Ionescu, realizatorul ediţiei de marţi, 19 mai, a emisiunii „Destine ca-n filme”.

Artan a început să cânte în octombrie 1982 în trupa Timpuri Noi, pe care a fondat-o împreună cu Răzvan Moldovan (prietenul său din copilărie, cunoscut şi sub porecla „Suedezu'”) și cu Dan Iliescu. Tot atunci a devenit cunoscut drept Artan, o poreclă pe care a primit-o, inițial, la vârsta de 7 ani, de la un fost vecin de bloc care a emigrat ulterior în Statele Unite ale Americii.

După 1990, trupa a ajuns celebră cu piese ca „Stere", „Adeline", „Perfect” sau „Tanța". Din august 1990, Adrian Pleșca a cântat în Corul Radio România ca bas-bariton, iar în perioada 1994–1995 a prezentat, împreună cu Oana Ionescu, emisiunea „Ping Pong în familie”, difuzată lunar sâmbăta dimineața, în acea perioadă, de TVR 1. La începutul anilor 1990, Artan a cântat piesa „Perfect” cu Timpuri Noi în limba engleză, iar videoclipul piesei a fost primul înregistrat și difuzat al unei trupe româneşti după Revoluție.

În cei aproape 30 de ani de Timpuri Noi, Artan a făcut o pauză de cinci ani, între februarie 2001 și 2006, când a înființat trupa Partizan. Piesa „Fata mea”, o melodie fredonată frecvent de fani, date fiind versurile ironice, a ajuns un mare succes. În 2004, trupa Partizan s-a destrămat, iar Artan a reînființat Timpuri Noi. În 2009, Artan a părăsit pentru a doua oară formația. Tot el a reînfințat ulterior formația Partizan în 2011, pe care o părăsit-o în martie 2019. După o pauză muzicală de trei ani, a revenit în Partizan în martie 2022.

Adrian Pleșca a murit pe 2 decembrie 2025 în Spitalul Pantelimon în urma unui atac vascular cerebral.

Printre cei care ne vorbesc despre omul şi muzicianul Artan se numără chitaristul şi interpretul Timpuri Noi, Dan Iliescu; bateristul Răzvan Moldovan, fiul lui Artan, Tudor Pleșca și regizorul Silviu Munteanu. Iuliana Marciuc ne aşteaptă să-i fim alături marţi, 19 mai, de la ora 20.00, la TVR 2 la ediţia „Destine ca-n filme”, In memoriam Artan, pe TVR 2.

Prezintă: Iuliana Marciuc;

Producător:  Iuliana Marciuc;

Realizator: Doru Ionescu;

Redactor: Dana Ilie

 

Tag-uri: Adrian Plesca, Doru Ionescu, In memoriam Artan, Iuliana Marciuc, Partizan, Timpuri Noi, TVR 2

