In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Adrian Pleşca a plecat prea repede, când mai avea multe de spus și pe mulți de influențat, de bucurat. Iuliana Marciuc ne propune o ediţie In memoriam Artan , pe 19 mai, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2.
Artan (Adrian Pleşca) a fost unul dintre cei mai importanți muzicieni rock din România din toate timpurile, având o carieră muzicală care s-a desfășurat pe o perioadă de zeci de ani. Artist rebel și inteligent, cu un fin simț al umorului, Artan a fost considerat un frontman (lider de formație) cum România rar a văzut. A influențat generații de artiști, fiind una dintre vocile distincte ale rock-ului românesc.
Dispariţia intempestivă, la numai 64 de ani, a lui Artan (Adrian Pleșca) - imaginea și solistul grupului Timpuri Noi, iar mai apoi al trupei Partizan - a lăsat urme adânci în muzica românească.
„Cu o carismă și statut de anti-rockstar la nivelul marilor noastre vedete, a plecat prea repede, când mai avea multe de spus și pe mulți de influențat, de bucurat. O misiune care nu s-a încheiat câtă vreme ne vom aminti de el”, este convingerea lui Doru Ionescu, realizatorul ediţiei de marţi, 19 mai, a emisiunii „Destine ca-n filme”.
Artan a început să cânte în octombrie 1982 în trupa Timpuri Noi, pe care a fondat-o împreună cu Răzvan Moldovan (prietenul său din copilărie, cunoscut şi sub porecla „Suedezu'”) și cu Dan Iliescu. Tot atunci a devenit cunoscut drept Artan, o poreclă pe care a primit-o, inițial, la vârsta de 7 ani, de la un fost vecin de bloc care a emigrat ulterior în Statele Unite ale Americii.
După 1990, trupa a ajuns celebră cu piese ca „Stere", „Adeline", „Perfect” sau „Tanța". Din august 1990, Adrian Pleșca a cântat în Corul Radio România ca bas-bariton, iar în perioada 1994–1995 a prezentat, împreună cu Oana Ionescu, emisiunea „Ping Pong în familie”, difuzată lunar sâmbăta dimineața, în acea perioadă, de TVR 1. La începutul anilor 1990, Artan a cântat piesa „Perfect” cu Timpuri Noi în limba engleză, iar videoclipul piesei a fost primul înregistrat și difuzat al unei trupe româneşti după Revoluție.
În cei aproape 30 de ani de Timpuri Noi, Artan a făcut o pauză de cinci ani, între februarie 2001 și 2006, când a înființat trupa Partizan. Piesa „Fata mea”, o melodie fredonată frecvent de fani, date fiind versurile ironice, a ajuns un mare succes. În 2004, trupa Partizan s-a destrămat, iar Artan a reînființat Timpuri Noi. În 2009, Artan a părăsit pentru a doua oară formația. Tot el a reînfințat ulterior formația Partizan în 2011, pe care o părăsit-o în martie 2019. După o pauză muzicală de trei ani, a revenit în Partizan în martie 2022.
Adrian Pleșca a murit pe 2 decembrie 2025 în Spitalul Pantelimon în urma unui atac vascular cerebral.
Printre cei care ne vorbesc despre omul şi muzicianul Artan se numără chitaristul şi interpretul Timpuri Noi, Dan Iliescu; bateristul Răzvan Moldovan, fiul lui Artan, Tudor Pleșca și regizorul Silviu Munteanu. Iuliana Marciuc ne aşteaptă să-i fim alături marţi, 19 mai, de la ora 20.00, la TVR 2 la ediţia „Destine ca-n filme”, In memoriam Artan, pe TVR 2.
