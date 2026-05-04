Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu la cârma echipei Inter Milano marchează un moment de referință pentru fotbalul românesc, acesta devenind primul antrenor român care cucerește titlul de campion într-una dintre cele cinci ligi de elită ale Europei.

Succesul a fost confirmat în etapa a 35-a a campionatului italian, în urma victoriei obținute pe teren propriu împotriva formației Parma, rezultat ce a asigurat matematic al 21-lea titlu din istoria clubului milanez cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Această reușită consolidează statutul tehnicianului român în istoria grupării nerazzurre, acesta fiind doar al treilea sportiv din istoria clubului care adjudecă „Scudetto” atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor, după Armando Castellazzi și Virgilio Fossati. Totodată, performanța pune capăt unei perioade de 16 ani în care niciun antrenor străin nu reușise să câștige Serie A, precedentul fiind stabilit chiar de José Mourinho în perioada în care Chivu activa ca fotbalist. Deși parcursul european din acest sezon s-a încheiat prematur, echipa sub îndrumarea românului rămâne în cursa pentru un al doilea trofeu, având programată finala Cupei Italiei împotriva formației Lazio Roma.

sursa: shutterstock / air-football_Master1305