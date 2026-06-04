Gândirea pozitivă nu este suficientă în pregătirea mentală pentru sportul de performanță

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Atunci când se discută despre performanța în sport, probabil primul sfat oferit este acela de a gândi pozitiv.

Profesorii, antrenorii și cărțile menționează mereu că gândurile negative trag performanța în jos și că înlocuirea lor cu unele optimiste asigură un joc mult mai bun. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. Auto-încurajarea este, desigur, mult mai utilă decât autocritica, dar secretele marilor sportivi merg dincolo de gândirea pozitivă. Beneficiile optimismului durează puțin și nu ajută la intrarea în acea stare ideală în care se simte că totul funcționează perfect.

Cele mai bune momente ale unui sportiv sunt cele în care există o implicare atât de mare în joc, încât se uită de oboseală, de durere sau de frica de a greși. Este o stare în care mintea tace, iar corpul se mișcă singur, din instinct, oferind senzația unui control total și a contopirii cu jocul. Gândirea pozitivă nu funcționează în aceste momente deoarece este tot o formă de judecată. Pentru a se putea spune că s-a făcut ceva bine, lucrul respectiv trebuie comparat cu ceva ce s-ar fi putut face rău. Din clipa în care începe evaluarea jocului în minte, atenția nu mai este pe teren, ci pe niște așteptări, dorindu-se atingerea unui standard, perfecțiunea și evitarea criticilor.

Cea mai bună stare mentală apare atunci când concentrarea se îndreaptă exclusiv pe acțiune, fără a analiza dacă ceea ce se face este bine sau rău. Meciul este trăit exact așa cum este, cu o minte calmă și foarte concentrată. Un sportiv de top nu are nevoie de o voce în cap care să-i spună cum joacă, deoarece jocul este simțit, iar plăcerea acțiunii devine cea mai mare recompensă.

Pentru ca un sportiv tânăr să ajungă în această stare, mai ales când există presiunea scorului, a adversarului sau a prezenței părinților și antrenorilor pe margine, este necesară crearea unui mediu potrivit. În acest sens, este esențial să existe o concentrare pe proces, luând meciul punct cu punct, fără gânduri legate de scorul final. De asemenea, este nevoie de sprijin și încurajări din exterior, fără critici dure. În mintea sportivului nu trebuie să existe fraze de tipul „ce prost joc azi” sau „mamă, ce bine îmi iese totul”, deoarece ambele variante fură concentrarea. Atenția trebuie îndreptată doar spre lucrurile ce pot fi controlate direct, iar nivelul competiției trebuie să fie doar cu puțin peste zona de confort, adică meciul să fie suficient de greu cât să fie provocator, dar nu atât de dificil încât să devină descurajant.

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sursa foto: shutterstock/kentoh