Noua eră a fotbalului mondial: Spectacol grandios și primele verdicte pe pământ american

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Cea mai amplă ediție din istoria fotbalului mondial a debutat oficial, marcând trecerea competiției supreme într-o nouă dimensiune organizatorică.

Găzduit în premieră de trei națiuni - Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic - turneul final aliniază la start un număr record de 48 de echipe reprezentative. Structurat pe parcursul a mai bine de o lună, evenimentul va programa un total de 104 partide disputate pe 16 arene moderne, miza supremă urmând să fie atribuită în marea finală programată la jumătatea lunii iulie în New Jersey.

Ceremonia inaugurală desfășurată pe legendarul stadion din Ciudad de Mexico a oferit un spectacol vizual de excepție, punctul culminant al festivității fiind interpretarea imnului oficial de către artista Shakira în fața unei asistențe de peste 80.000 de spectatori. Din punct de vedere sportiv, partida de deschidere din Grupa A a adus față în față selecționatele Mexicului și Africii de Sud. Deși nivelul tehnic al confruntării de pe gazon nu s-a ridicat constant la înălțimea atmosferei din tribune, echipa gazdă a reușit să își asigure o victorie facilă cu scorul de 2-0.

Primul punct de cotitură al turneului a survenit rapid, atacantul Julian Andres Quinones înscriind primul gol al actualei ediții în minutul nouă, în urma unei erori comise în defensiva adversă. Ulterior, diferența a fost majorată de Jimenez, securizând cele trei puncte pentru formația mexicană în fața unui adversar sud-african care a arătat evidente limite tactice și tehnice pe parcursul celor 90 de minute de joc.

Configurația clasamentului în Grupa A s-a conturat rapid în aceeași zi, odată cu disputarea celui de-al doilea meci al grupei, găzduit la Guadalajara. Confruntarea dintre Coreea de Sud și Cehia s-a încheiat cu victoria reprezentativei asiatice, scor 2-1, la capătul unui duel în care învingătorii s-au impus datorită unei organizări superioare și a unei motivații evidente. Având în componență fotbaliști activi în campionatele de elită ale Europei, selecționata din Coreea de Sud a confirmat statutul de favorită în fața unei echipe cehe revenite la un turneu mondial după o absență de două decenii. Prin acest rezultat, asiaticii au acumulat maximum de puncte, egalând liderul provizoriu și lansând o cursă strânsă pentru calificarea în fazele superioare ale competiției.

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sursa foto: TVR INFO

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