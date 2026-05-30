"Remix", sâmbătă la TVR Cultural

RECOMANDARI TVRCULTURAL

Sâmbătă, de la ora 23, la TVR Cultural, emisiunea "Remix" îi prezintă pe Fernando Drăgănici , multiinstrumentist cu cotă internațională, în umbra studiourilor și a scenelor și pe Emil Viciu și rockul la puterea cuvântului, între Sarmalele Reci și Castor 604.

Între artiștii români validați de marii producători de echipamente muzicale din lume, Fernando Drăgănici face notă discordantă – este ales ca artist reprezentativ din România la mai multe instrumente.

În urmă cu un deceniu, îmi povestea Călin Ilie, la unul dintre cele mai celebre târguri de muzică din lume, Namm Show din Los Angeles, deși pășea în premieră acolo, Fernando a fost recunoscut și felicitat de cum a intrat, datorită postărilor sale demonstrative de pe youtube.

Comentariile de pe canalul FernandoMusic spun mai multe decât orice superlativ formulat de un jurnalist.

Ce-i drept, la noi e arhicunoscut, dar nu de către fanii pop-rock, ci de instrumentiști și soliști.

Eu l-am cunoscut în fandomul muzicii românești, în anii 90, ca baterist, mai apoi și claviaturist. Dar se știe și cu chitara și cu bassul binișor...

Prea modest, prea valoros, multiinstrumentist de top, transformat în muzician cum veți vedea, cu care au colaborat destui grei de la Loredana, Talisman, Antract și Anton, până la Călin Grigoriu, Adi de la Vâlcea (prietenii știu de ce...), dar și Steve Vai (Evolution Tempo Orchestra).

La radio l-am tot difuzat, la TVR Cultural vine în premieră și cu vorbe despre evoluția sa profesională.

La final de ediție, un interviu inedit cu Emil Viciu, chitaristul de la Sarmalele Reci și liderul fondator de la Castor 604. El a fost filmat anul trecut pentru un documentar despre clubul nouăzecist de la Facultatea de Litere a Universității din București, realizat de elevii noștri jurnaliști de la Buzzmedia și produs de Casa de pariuri literare.

Care colaboratori principali și colegi într-ale jurnalismului muzical s-au gândit că ar merita și o rubrică Remix. Cât despre subsolul -2 de la Litere, unde s-a lansat albumul Sarmalele Reci „Țara te vrea prost”, acesta a premers reinventarea culturală a Clubului A după Revoluție, sub bagheta aceluiași director de programe (muzicale, dar nu numai) Paul Radu.

.

Ediție dedicată memoriei lui Constantin Marciuc, editor video a mii de emisiuni muzicale TVR, cel mai mare fan Remix și Puls Rock ever.

. Care colaboratori principali și colegi într-ale jurnalismului muzical s-au gândit că ar merita și o rubrică Remix. Cât despre subsolul -2 de la Litere, unde s-a lansat albumul Sarmalele Reci „Țara te vrea prost”, acesta a premers reinventarea culturală adupă Revoluție, sub bagheta aceluiași director de programe (muzicale, dar nu numai)Ediție dedicată memoriei lui, editor video a mii de emisiuni muzicale TVR, cel mai mare fan Remix și Puls Rock ever.