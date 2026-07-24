Conference League: Rezultate din turul 2 preliminar

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În timp ce echipele din Cluj-Napoca au obținut remize valoroase care le păstrează șansele de calificare pentru meciurile de verificare din manșa secundă, FCSB a suferit un eșec pe teren propriu în fața formației letone FK Auda.

Performanța serii a aparținut Universității Cluj, care a reușit o revenire uimitoare pe finalul partidei disputate la Sfântu Gheorghe împotriva norvegienilor de la Brann Bergen. Confruntați cu o manieră de joc modernă și un forcing ofensiv al oaspeților, transilvănenii s-au văzut conduși cu două goluri pe parcursul reprizei secunde. Totuși, modificările tactice introduse de antrenorul Cristiano Bergodi au schimbat cursul jocului în ultimele zece minute de dispută. Golurile marcate de Jovo Lukic și Pinho au restabilit egalitatea, ardelenii fiind extrem de aproape de a da lovitura de grație în prelungiri, când o execuție spectaculoasă a lovit bara transversală.

În paralel, CFR Cluj a încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea desfășurată în deplasare împotriva formației armene Alashkert. Pe fondul unor dificultăți financiare și al unui start de meci mai ezitant, echipa clujeană a primit gol în prima jumătate de oră a întâlnirii. Reacția a fost însă promptă la reluarea jocului, când Andrés Sfait a fructificat o recuperare rapidă în jumătatea adversă și a egalat la doar câteva secunde de la fluierul de start al reprizei secunde. Rezultatul de paritate oferă echipei clujene prima șansă la calificare în perspectiva meciului retur de pe teren propriu.

În schimb, FCSB a înregistrat un deznodământ negativ pe stadionul din Ghencea, cedând cu scorul de 2-3 în fața echipei letone FK Auda. Jocul defensiv vulnerabil al bucureștenilor a permis oaspeților să preia conducerea încă din primele minute și să speculeze breșele din linia de fund pe parcursul întregii întâlniri. Deși au reușit să revină pe tabelă de două ori prin reușitele semnate de Octavian Popescu și Aymen Boutoutaou, gazdele au primit golul decisiv în minutele de prelungire ale partidei.

Toate cele trei formații românești își vor decide calificarea în turul al treilea preliminar în cadrul manșei retur, programată duminica viitoare.

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