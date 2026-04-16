Sondaj național despre veniturile și cheltuielile românilor

publicat: Joi, 16 Aprilie 2026
Banca Națională a României demarează în luna aprilie 2026 o cercetare de anvergură la nivel național, menită să analizeze situația veniturilor, a economiilor și a gradului de îndatorare a populației.

 

Studiul este realizat în parteneriat cu Institutul Național de Statistică și IRES, vizând un eșantion reprezentativ de peste 12.000 de gospodării din toate județele țării. Această inițiativă marchează o premieră pentru România prin participarea la un proiect coordonat de Banca Centrală Europeană, desfășurat periodic pentru a oferi o imagine clară asupra comportamentului financiar al cetățenilor europeni.

Colectarea datelor se va întinde până în luna noiembrie, procesul fiind facilitat de operatori specializați care vor asista participanții în completarea unor chestionare detaliate, fie prin întâlniri directe, fie prin mijloace digitale. Participarea la acest demers nu implică verificări fiscale, scopul cercetării fiind strict statistic și orientat către fundamentarea deciziilor de politică monetară și identificarea vulnerabilităților ce pot afecta stabilitatea financiară a țării. Confidențialitatea este garantată prin respectarea normelor GDPR, fiind eliminată necesitatea furnizării datelor de identificare personală, precum CNP-ul.

Implementarea acestui sondaj este esențială pentru alinierea României la standardele de raportare ale Băncii Centrale Europene și pentru respectarea angajamentelor asumate în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Rezultatele finale vor permite autorităților să înțeleagă mai bine dinamica dintre resursele financiare ale populației și cheltuielile efective, oferind astfel un instrument de lucru precis pentru dezvoltarea unor strategii economice durabile și adaptate realității sociale actuale.

sursa foto: shutterstock_J.AMPHON

Tag-uri: Banca Nationala a Romaniei, BNR, cheltuieli populație, economie România, finanțarea și consumul gospodăriilor, INS, IRES, sondaj gospodării, TVR INFO, venituri romani

16 Aprilie, 07:39

Criza energetică lovește Europa: Bruxelles-ul pregătește măsuri de urgență pentru facturi și transport

16 Aprilie, 07:21

Incendiu violent la una dintre cele două rafinării din Australia

16 Aprilie, 00:09

România, hub regional | Dragoș Pîslaru anunță, de la Washington, proiecte de zeci de miliarde de dolari în domeniul nuclear și al gazelor naturale

15 Aprilie, 23:32

Premierul Ilie Bolojan a mers la sediul PNL și a discutat cu liderii partidului, în prag de criză politică

Popularitatea crescută a sporturilor extreme

Popularitatea crescută a sporturilor extreme în rândul celor care caută experiențe unice și senzații tari este alimentată de oportunitatea de a ...

Basarabia în sărbătoare la “Drag de România mea!”

Paul Surugiu-Fuego ne invită la o nouă ediție „Drag de România mea!”, în care muzica vine de peste Prut.

Cum își înțeleg românii identitatea națională și cum o prezintă lumii. Sâmbătă, la „Ora Regelui”, pe TVR 1

Nava-școală a Marinei Române, „Mircea”, din elita marilor veliere, va traversa Oceanul spre America. Institutul Culturii Ospitalității va crea ...

De ce nu îi tolerează românii pe muncitorii străini. Cercetătorul Anatolie Coșciug: Nu mai e doar discurs, au loc violențe fizice

Cum au ajuns românii, care au una dintre cele mai extinse diaspore din Uniunea Europeană, și care s-au confruntat cu valuri de discriminare în ...

Atletico Madrid și PSG, în semifinalele Ligii Campionilor

Atletico Madrid și Paris Saint-Germain și-au asigurat prezența în semifinalele Ligii Campionilor, în urma manșelor secunde disputate marți seară.

„Ecourile Imperiului

O incursiune captivantă prin Bulgaria dezvăluie transformarea imperiilor în cultură vie, de la mozaicurile antice din Plovdiv la ambiția ...

„Paul Newman, perfecţionistul”, un documentar-portret emoţionant, la TVR 1

Veşnic nemulţumit, obsedat de perfecţionism, dar şi de o angoasă secretă, actorul Paul Newman şi-a trăit viaţa liber, departe de lanţurile ...

Misterul unei unei crime despre care s-au scris cărţi şi sute de articole. Documentarul „Ioan Petru Culianu. Ioan, câte dimineţi în numele tău”, la TVR Cultural

21 mai 1991. Profesorul  Ioan Petru Culianu, discipolul lui Mircea Eliade, este asasinat, în Chicago, Statele Unite. Un asasinat fără asasini! ...

Proiectul de modificare a Legii insolvenței persoanelor fizice, în dezbatere publică

Guvernul pregătește o modificare substanțială a Legii insolvenței persoanelor fizice, în contextul în care numărul românilor care își declară ...

„Dosar România”, la TVR 1: ROMÂNIA XXL, un documentar semnat de Alina Amza

Despre kilograme. Despre izolare. Despre perseverență. Și despre adevărurile pe care preferăm să nu le vedem... un documentar dureros de serios, ...

Barbra Streisand, povestea din spatele strălucirii ecranelor, la TVR 1

Dacă vă întrebaţi cine ar putea fi „mama spirituală” a Madonnei, Rihannei, a lui Mariah Carey, Lady Gaga sau a lui Béyoncé şi a tuturor ...

De la Bratislava la Trenčín: experiențe autentice slovace - „Hai-Hui… cu Marina!”, la TVR 2

Săptămâna aceasta, Marina Almășan ne poartă „Hai-Hui…!” prin Slovacia, o destinaţie plină de farmec și povești savuroase.  Vedeta TVR  şi ...

Dispoziția unui sportiv la momentul performanței

Dispoziția unui sportiv la momentul performanței reprezintă un construct dinamic, reprezentând interacțiunea complexă dintre personalitatea sa ...

Iuliana Marciuc prezintă două portrete ale curajului: Simona Tănase și Andreea Sârbu, într-o nouă ediție „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Poveşti de viaţă desprinse parcă din filme! Iuliana Marciuc are invitate două femei puternice în ediţia din 14 aprilie – Simona Tănase, o ...

