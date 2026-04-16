Sondaj național despre veniturile și cheltuielile românilor

Banca Națională a României demarează în luna aprilie 2026 o cercetare de anvergură la nivel național, menită să analizeze situația veniturilor, a economiilor și a gradului de îndatorare a populației.

Studiul este realizat în parteneriat cu Institutul Național de Statistică și IRES, vizând un eșantion reprezentativ de peste 12.000 de gospodării din toate județele țării. Această inițiativă marchează o premieră pentru România prin participarea la un proiect coordonat de Banca Centrală Europeană, desfășurat periodic pentru a oferi o imagine clară asupra comportamentului financiar al cetățenilor europeni.

Colectarea datelor se va întinde până în luna noiembrie, procesul fiind facilitat de operatori specializați care vor asista participanții în completarea unor chestionare detaliate, fie prin întâlniri directe, fie prin mijloace digitale. Participarea la acest demers nu implică verificări fiscale, scopul cercetării fiind strict statistic și orientat către fundamentarea deciziilor de politică monetară și identificarea vulnerabilităților ce pot afecta stabilitatea financiară a țării. Confidențialitatea este garantată prin respectarea normelor GDPR, fiind eliminată necesitatea furnizării datelor de identificare personală, precum CNP-ul.

Implementarea acestui sondaj este esențială pentru alinierea României la standardele de raportare ale Băncii Centrale Europene și pentru respectarea angajamentelor asumate în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Rezultatele finale vor permite autorităților să înțeleagă mai bine dinamica dintre resursele financiare ale populației și cheltuielile efective, oferind astfel un instrument de lucru precis pentru dezvoltarea unor strategii economice durabile și adaptate realității sociale actuale.

