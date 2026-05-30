S-a stins vocea care a însoțit generații de români: In memoriam Sanda Țăranu

publicat: Sâmbătă, 30 Mai 2026

PROMO  TVR2   TVR3 

Simbol al eleganței, profesionalismului și respectului față de telespectatori, Sanda Țăranu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. TVR îi dedică programe speciale „In memoriam”, readucând în atenția publicului momente definitorii din cariera sa excepțională.

 

Televiziunea Română regretă dispariția Sandei Țăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii românești și un reper al profesionalismului, culturii și eleganței. Plecarea sa lasă un gol imens în memoria afectivă a generațiilor de telespectatori care au crescut cu vocea și prezența sa inconfundabile.

Timp de aproape patru decenii, Sanda Țăranu a fost una dintre cele mai recognoscibile și respectate prezențe ale Televiziunii Române. Într-o perioadă în care crainicii reprezentau adevărate modele de conduită profesională și culturală, ea a impus un standard de excelență prin dicția impecabilă, vocea calmă și eleganța discretă care au cucerit publicul.

„Mi-am iubit meseria mai ales datorită dumneavoastră”

Relația specială pe care a construit-o cu publicul a fost una dintre marile sale bucurii. Într-un interviu acordat cu ocazia aniversării „TVR 60”, Sanda Țăranu mărturisea:

„Să știți că mi-am iubit meseria mai ales datorită dumneavoastră, telespectatorilor. Dumneavoastră sunteți cei care m-ați încurajat, mi-ați scris și mi-ați fost mereu alături. Știam că mă urmăriți și că munca mea nu este în zadar. Vă mulțumesc din suflet!”.

Iar intr-o ediție a emisiunii „Mic dejun cu un campion”, difuzată în 2016, spunea cu modestia care a caracterizat-o întreaga viață: „Nu am făcut disidență. Sunt o muncitoare, nu o luptătoare și, atunci, cred că, așa cum a hotărât Dumnezeu, a fost bine.”

Când Daniela Zeca Buzura a numit-o „campion”, răspunsul său a fost la fel de simplu și modest: „Nu, nu sunt un campion. Vă rog să nu-mi mai spuneți așa!”.

Programe „In memoriam” la TVR

Pentru a-i cinsti memoria, Televiziunea Română programează ediții speciale dedicate celei care a marcat istoria instituției.

Duminică, 31 mai, de la ora 13:00, TVR 2 va difuza ediția „Mic dejun cu un campion – In memoriam Sanda Țăranu”, realizată și moderată de Daniela Zeca Buzura.

În aceeași zi, de la ora 21:00, TVR 3 va redifuza o ediție specială a emisiunii „La Fix”, realizată în 2016 de Cristi Mîndru, având-o ca invitată pe Sanda Țăranu. Programul va include imagini de arhivă, mărturii ale unor personalități care au cunoscut-o, secvențe din perioada în care a fost crainică a Televiziunii Române și fragmente din spectacolul de televiziune „Mofturi 1900” (1964), după Ion Luca Caragiale, în regia lui Jean Georgescu, în care a jucat și Sanda Țăranu.

O viață dedicată telespectatorilor

Născută la București, la 8 ianuarie 1939, Sanda Țăranu a urmat inițial cursurile Facultății de Chimie Industrială, înainte de a-și descoperi adevărata vocație și de a se îndrepta către Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1963. Colaborarea cu Televiziunea Română începuse însă încă din perioada studenției, iar oferta de a deveni crainică avea să îi schimbe definitiv destinul profesional.

Deși visase la o carieră teatrală, și-a legat numele de televiziune și a devenit rapid una dintre cele mai iubite prezențe ale micului ecran. A prezentat programe culturale, ediții speciale și festivaluri importante, fiind asociată inclusiv cu Festivalul „Cerbul de Aur” și cu numeroase transmisiuni internaționale realizate de TVR în anii ’60 și ’70.

Pentru milioane de români, vocea sa rămâne indisolubil legată de emisiunea Teleenciclopedia, una dintre cele mai longevive și apreciate producții din istoria televiziunii românești. După retragerea oficială din fața camerelor, în 1998, Sanda Țăranu a continuat să colaboreze cu Televiziunea Română ca narator, traducător și realizator de emisiuni.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

 

