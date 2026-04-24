Peisajul politic actual, marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive

Peisajul politic actual este marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive, după ce Partidul Social Democrat a oficializat retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

Decizia a fost luată în urma unei consultări interne de anvergură, desfășurate sub titulatura „Momentul Adevărului”, la care au participat aproximativ 5000 de delegați. Rezultatul scrutinului intern a fost unul categoric, o majoritate covârșitoare de peste 97% dintre participanți votând în favoarea încetării colaborării politice cu actualul șef al executivului.

Poziția social-democraților a fost fundamentată pe o analiză critică a managementului guvernamental, considerat de conducerea partidului drept unul defectuos și dăunător intereselor economice naționale. Discursul liderului PSD, Sorin Grindeanu, a evidențiat o serie de disfuncționalități majore, precum deprecierea puterii de cumpărare, creșterea inflației și gestionarea ineficientă a companiilor de stat. Administrația actuală a fost caracterizată drept un „simulacru de guvernare”, partidul optând pentru asumarea rolului de opoziție în detrimentul continuării unei colaborări în care obiectivele politice și economice inițiale ar fi fost blocate de viziunea premierului.

De cealaltă parte, prim-ministrul Ilie Bolojan a respins posibilitatea unei demisii, invocând necesitatea stabilității instituționale într-un context economic fragil. Acesta a subliniat că actualele dificultăți, inclusiv deficitele bugetare acumulate, necesită măsuri de însănătoșire financiară care nu pot fi abandonate pentru interese electorale. În viziunea premierului, declanșarea unei crize politice ar fi contraproductivă, iar responsabilitatea actului de guvernare trebuie asumată colectiv, având în vedere că toate deciziile de până acum au fost adoptate de comun acord în cadrul coaliției.

În timp ce Partidul Național Liberal s-a reunit pentru a analiza noua conjunctură, executivul se află într-un punct de cotitură. Tensiunea dintre necesitatea corecțiilor macroeconomice susținută de premier și nemulțumirea socială invocată de partenerul de coaliție indică o finalitate iminentă a actualei formule de putere, în condițiile în care ambele părți își mențin pozițiile divergente asupra viitorului administrativ al țării.