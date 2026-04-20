Tensiuni majore în coaliția de guvernare

Actualul climat politic din România este marcat de un conflict deschis între principalele partide ale coaliției, PNL și PSD, pe fondul unor viziuni divergente asupra reformelor economice și a responsabilității guvernării.

Premierul Ilie Bolojan a condiționat continuarea parteneriatului cu social-democrații de evitarea unei crize politice, subliniind că Partidul Național Liberal deține o rezoluție clară prin care exclude colaborarea viitoare în cazul în care partenerii de guvernare generează instabilitate. Șeful Executivului a argumentat că stabilitatea este critică în actualul context internațional și a anunțat că, în eventualitatea unei retrageri a PSD, va dispune imediat înlocuirea reprezentanților acestui partid din funcțiile guvernamentale pentru a asigura continuitatea actului administrativ.

Din perspectiva premierului, guvernarea actuală are datoria de a corecta dezechilibrele bugetare, inclusiv un deficit de 9,3% înregistrat anul precedent, prin măsuri ferme de reducere a cheltuielilor și eliminarea pierderilor cronice din administrație. Acesta a respins acuzațiile de „agățare de funcție”, afirmând că Executivul își va exercita mandatul până la o eventuală demitere prin moțiune de cenzură, considerând acest lucru un act de responsabilitate față de obiectivele majore, precum absorbția fondurilor europene și gestionarea riscurilor economice provocate de factori externi, inclusiv creșterea prețurilor la carburanți pe fondul conflictului din Golf.

În replică, Partidul Social Democrat, prin vocea liderului Sorin Grindeanu, a criticat dur direcția politicilor economice din ultimele luni, susținând că măsurile luate sub mandatul actual au tratat economia națională ca pe un „dosar de insolvență”, neglijând impactul social asupra populației. Nemulțumirea social-democraților se fundamentează pe percepția că pretinsele reforme au fost, în realitate, concedieri în masă și tăieri bugetare care au condus țara spre recesiune.

PSD analizează în prezent trei scenarii strategice printr-un referendum intern la care participă mii de membri: menținerea actualei stări de fapt, reconfigurarea raporturilor de putere în cadrul unei coaliții pro-europene sau trecerea în opoziție. Conform liderului PSD, o decizie privind retragerea sprijinului politic ar putea declanșa consultări oficiale la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unei noi formule guvernamentale, subliniind necesitatea unor reforme autentice care să țină cont de nivelul de trai al românilor.

