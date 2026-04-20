Tensiuni majore în coaliția de guvernare

publicat: Luni, 20 Aprilie 2026
Actualul climat politic din România este marcat de un conflict deschis între principalele partide ale coaliției, PNL și PSD, pe fondul unor viziuni divergente asupra reformelor economice și a responsabilității guvernării.

 

Premierul Ilie Bolojan a condiționat continuarea parteneriatului cu social-democrații de evitarea unei crize politice, subliniind că Partidul Național Liberal deține o rezoluție clară prin care exclude colaborarea viitoare în cazul în care partenerii de guvernare generează instabilitate. Șeful Executivului a argumentat că stabilitatea este critică în actualul context internațional și a anunțat că, în eventualitatea unei retrageri a PSD, va dispune imediat înlocuirea reprezentanților acestui partid din funcțiile guvernamentale pentru a asigura continuitatea actului administrativ.

Din perspectiva premierului, guvernarea actuală are datoria de a corecta dezechilibrele bugetare, inclusiv un deficit de 9,3% înregistrat anul precedent, prin măsuri ferme de reducere a cheltuielilor și eliminarea pierderilor cronice din administrație. Acesta a respins acuzațiile de „agățare de funcție”, afirmând că Executivul își va exercita mandatul până la o eventuală demitere prin moțiune de cenzură, considerând acest lucru un act de responsabilitate față de obiectivele majore, precum absorbția fondurilor europene și gestionarea riscurilor economice provocate de factori externi, inclusiv creșterea prețurilor la carburanți pe fondul conflictului din Golf.

În replică, Partidul Social Democrat, prin vocea liderului Sorin Grindeanu, a criticat dur direcția politicilor economice din ultimele luni, susținând că măsurile luate sub mandatul actual au tratat economia națională ca pe un „dosar de insolvență”, neglijând impactul social asupra populației. Nemulțumirea social-democraților se fundamentează pe percepția că pretinsele reforme au fost, în realitate, concedieri în masă și tăieri bugetare care au condus țara spre recesiune.

PSD analizează în prezent trei scenarii strategice printr-un referendum intern la care participă mii de membri: menținerea actualei stări de fapt, reconfigurarea raporturilor de putere în cadrul unei coaliții pro-europene sau trecerea în opoziție. Conform liderului PSD, o decizie privind retragerea sprijinului politic ar putea declanșa consultări oficiale la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unei noi formule guvernamentale, subliniind necesitatea unor reforme autentice care să țină cont de nivelul de trai al românilor.

Tag-uri: coaliție, consultări la Cotroceni, criză politică, Executiv, Guvern, ilie bolojan, președinte, PSD, scena politică, social-democrați, Sorin Grindeanu

20 Aprilie, 08:00

Dominic Fritz, mesaj ferm: Vom apăra această guvernare

20 Aprilie, 07:58

Bulgaria progresistă câștigă. Rumen Radev: ”O Bulgarie puternică într-o Europă puternică are nevoie de gândire critică, are nevoie de pragmatism”

20 Aprilie, 07:10

Israelul afirmă că anchetează o fotografie care arată un soldat lovind o statuie a lui Iisus în Liban

19 Aprilie, 22:58

Superliga: ”U” Craiova – Rapid 1-0, oltenii revin pe primul loc

Federația Română de Fotbal a decis: Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Federația Română de Fotbal a decis: Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei

După o perioadă de negocieri intense, Federația Română de Fotbal a confirmat revenirea celui mai reprezentativ membru al „Generației de Aur” în ...

Maestrul Cristian Mandeal - 80. Despre arta care nu se lasă învinsă de ideologie

  PROMO     TVRCULTURAL 

Maestrul Cristian Mandeal - 80. Despre arta care nu se lasă învinsă de ideologie

În data de 18 aprilie, maestrul Cristian Mandeal a împlinit 80 de ani, o aniversare care aduce în prim plan o viață dedicată muzicii. TVR ...

Începe sezonul 8 „Vedeta familiei”: decor nou, juriu-surpriză și un duo de prezentatori cu extra-energie!

  PROMO     TVR1 

Începe sezonul 8 „Vedeta familiei”: decor nou, juriu-surpriză și un duo de prezentatori cu extra-energie!

Duminică, 19 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 1, Florina Constantinescu ne invită la un spectacol şi mai alert, alături de un nou coleg de ...

Crizele suprapuse și supraviețuirea micilor antreprenori

  RECOMANDARI     TVR1 

Crizele suprapuse și supraviețuirea micilor antreprenori

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 12:30, la TVR 1, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Veronica DUȚU, analist economic și antreprenor, și pe ...

30 de ani de tradiție și excelență - Ansamblurile „Porolissum” și „Columna”, într-un spectacol aniversar prezentat de Iuliana Tudor, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

30 de ani de tradiție și excelență - Ansamblurile „Porolissum” și „Columna”, într-un spectacol aniversar prezentat de Iuliana Tudor, la TVR 1

Concertul dedicat aniversării ansamblurilor „Porolissum” și „Columna” se vede la TVR 1 duminică, 19 şi 26 aprilie, de la ora 20.30. Vedem pe ...

De la Leleşti la Harvard: un adolescent desluşeşte tainele Cosmosului, la „Garantat 100%

  PROMO     TVR1 

De la Leleşti la Harvard: un adolescent desluşeşte tainele Cosmosului, la „Garantat 100%

Cătălin Ştefănescu ne aşteaptă să descoperim povestea lui Mario Scurtu, elev de liceu din provincie, „vânat” de cele mai bune universităţi din ...

Cercetătorul Anatolie Coșciug: Un caz Mailat ar putea apărea și în România. Nesancționarea discursului extremist duce la bagatelizare

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Cercetătorul Anatolie Coșciug: Un caz Mailat ar putea apărea și în România. Nesancționarea discursului extremist duce la bagatelizare

Doar șapte plângeri ale unor cetățeni străini au fost înregistrate la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în ultimii trei ani. ...

Praid: Potopul de după neglijență. „Cum a pierdut România câteva comori”, la „Dosar România”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Praid: Potopul de după neglijență. „Cum a pierdut România câteva comori”, la „Dosar România”, pe TVR 1

Prin compromiterea definitivă a minei de sare, dar şi a Salinei Praid, statul român a pierdut două comori naționale de o valoare uriașă. La ...

„Posada Rock” 40, o sărbătoare națională a rockului underground

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„Posada Rock” 40, o sărbătoare națională a rockului underground

Sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 23:00, Doru Ionescu vă invită să urmăriți o ediție specială "Remix" la TVR Cultural.

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

Luni, 20 aprilie, de la ora 20:00, telespectatorii TVR 2 sunt invitați la o întâlnire sinceră și revelatoare cu Dragoș Pătraru, autor și ...

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre controversele din jurul aselelnizării şi reformele eşuate din România. Pe 18 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ne ...

Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

Istorie, mister și oameni care duc mai departe tradiția. Duminică, 19 aprilie, împreună cu Cristian Tabără şi echipa „Exclusiv în România”, luăm ...

Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

De la punk old-school la metalcore modern. Realizatorul Cristi I. Popescu ne aşteaptă alături de membrii trupei la ediția a patra a noului sezon ...

Femei care schimbă România, la TVR Internaţional

  RECOMANDARI     TVRI 

Femei care schimbă România, la TVR Internaţional

Într-o lume care îşi caută reperele, iar România trece prin perioade de cumpănă economică şi socială, rolul femeilor în schimbarea şi ...

