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Proteste masive față de noua lege a salarizării

publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026
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Valul de nemulțumiri sociale și sindicale înregistrează o amplificare majoră pe plan național, fiind marcat de acțiuni de protest concomitente care afectează sectoare strategice, de la sistemul sanitar și cel judiciar, până la industria de apărare.

 

Principala sursă de tensiune o reprezintă proiectul noii legi a salarizării în sectorul public, document elaborat de Ministerul Muncii și contestat vehement din cauza modificărilor drastice aduse grilelor de calcul și a deciziei de eliminare a unor sporuri specifice.

Cea mai amplă manifestare de stradă s-a desfășurat în capitală, unde o mobilizare masivă a adunat aproximativ cincisprezece mii de angajați din sistemul public de sănătate și asistență socială. Protestatarii au ocupat inițial Piața Victoriei, deplasându-se ulterior în marș către sediul Parlamentului, pentru a solicita retragerea imediată a proiectului legislativ și deblocarea posturilor. Reprezentanții sindicali afirmă că eliminarea sporurilor va genera tăieri salariale substanțiale, estimate la aproximativ o mie cinci sute de lei pentru o asistentă, o mie două sute de lei pentru o infirmieră și până la opt mii de lei în cazul medicilor din secțiile de anestezie și terapie intensivă. Personalul medical acuză o totală lipsă de consultare reală din partea autorităților și subliniază că noul mecanism ignoră specificul muncii din sănătate, plasând nejustificat serviciile de ambulanță pe aceeași grilă cu alte categorii, deși volumul de muncă a crescut constant pe fondul deficitului cronic de personal.

În paralel, sistemul judiciar se confruntă cu blocaje operaționale majore, după ce grefierii și personalul conex din instanțe și parchete au declanșat acțiuni de protest pentru a doua zi consecutiv. Nemulțumirile acestora sunt generate tot de perspectivele noii legi a salarizării, modificările legislative riscând să determine o pierdere medie de o mie cinci sute de lei din veniturile lunare. Protestul a condus la suspendarea temporară a ședințelor de judecată în numeroase unități din țară, personalul limitându-și activitatea exclusiv la gestionarea cauzelor urgente, cu precădere a celor care vizează măsuri preventive. Deși inițial fusese programată o rundă de discuții la sediul Ministerului Muncii, dialogul a fost amânat pentru începutul săptămânii viitoare din cauza absenței oficialilor guvernamentali, aflați în deplasare externă la Bruxelles.

Tensiunile economice s-au extins și în sectorul producției industriale, activitatea fabricii de arme din Cugir fiind grav afectată de o grevă spontană a muncitorilor. Angajații din industria de apărare au stopat lucrul și au ieșit în fața unității, reclamând nivelul scăzut al remunerațiilor și degradarea condițiilor de muncă. Spre deosebire de revendicările din sistemul bugetar axate pe păstrarea veniturilor actuale, solicitările de la Cugir vizează obținerea unei creșteri salariale de peste șase procente, majorarea valorii tichetelor de masă și acordarea voucherelor de vacanță. Refuzul conducerii de a acorda majorări față de anul precedent menține riscul unei blocări prelungite a procesului de producție. Această succesiune de greve și pichetări evidențiază o fractură profundă între intențiile de reformă fiscală ale Executivului și realitatea din teritoriu, generând o presiune constantă asupra autorităților pentru reluarea negocierilor.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici, aici și aici.

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